“Tottenhem” Qakponun transferi ilə bağlı “Liverpul”la danışıqlara başlayıb

TEAMtalk xəbər verir ki, “Tottenhem”in hücumçu Kodi Qakponun mümkün transferi ilə bağlı “Liverpul” ilə ilkin danışıqlar aparıb.
İdman.Biz-in xəbərinə görə, London klubu 26 yaşlı niderlandlı milli oyunçu ilə bağlı vəziyyəti araşdırır və transfer şərtlərini tələb edir.
“Tottenhem”in baş məşqçisi Roberto De Dzerbi və skautlar şöbəsi Qakponu “Mançester Siti”nin oyunçusu Savinyoya alternativ kimi nəzərdən keçirir. “Tottenhem” rəhbərliyi niderlandlı oyunçunun yüksək səviyyədəki təcrübəsi sayəsində daha sürətli nəticələr əldə edə biləcəyinə inanır.
Oyunçunun özü yeni baş məşqçi Andoni İraolanın gəlişindən və ispaniyalı cinah oyunçusu Viktor Munyosun transferindən sonra "Liverpul"dakı vəziyyətindən narahatdır. Qakpo rotasiya oyunçusu olaraq qalmaq istəmir və bu da onu seçimlərini araşdırmağa sövq edir. "Tottenhem"dən başqa, RB Leypsiq də hücumçu ilə maraqlandığını bildirib.