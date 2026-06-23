Kike Alvares “Jirona”nın yeni baş məşqçisidir

Əvəzedici komandanın keçmiş məşqçisi Kike Alvares “Jirona”nın yeni baş məşqçisi təyin edilib.
İdman.Biz bildirir ki, oO, bir mövsümlük müqavilə imzalayıb. Klub rəhbərliyi onu daxili heyətinə etibar etmək və idman layihəsində davamlılığı qorumaq strategiyasının bir hissəsi olaraq seçib.
Əvvəlki iki mövsümdə Alvares “Jirona B”ni çalışdırıb. Onun rəhbərliyi altında komanda Terseradan Sequnda Divizionuna yüksəlib və sonradan həmin diviziondakı mövqeyini möhkəmləndirib. Kataloniya klubuna qoşulmazdan əvvəl Alvares “Barselona” akademiyasında çalışıb və həmçinin “Vilyarreal”, “Alaves” və “Levante”nin məşqçilər heyətində çalışıb.
Baş məşqçi ilə yanaşı, onun bütün heyəti əvəzedici komandadan əsas komandaya köçürüləcək. 2008-ci ildən 2010-cu ilə qədər “Jirona”da oynamış qardaşı Óskar Alvares onun köməkçisi, Xordi Balsells isə fiziki hazırlıqdan məsul olacaq. Yeni məşqçilər heyətinə komandanı Primera Divizionuna qaytarmaq tapşırılıb.