23 İyun 2026
AZ

Kike Alvares “Jirona”nın yeni baş məşqçisidir

Dünya futbolu
Xəbərlər
23 İyun 2026 04:11
41
Kike Alvares “Jirona”nın yeni baş məşqçisidir

Əvəzedici komandanın keçmiş məşqçisi Kike Alvares “Jirona”nın yeni baş məşqçisi təyin edilib.

İdman.Biz bildirir ki, oO, bir mövsümlük müqavilə imzalayıb. Klub rəhbərliyi onu daxili heyətinə etibar etmək və idman layihəsində davamlılığı qorumaq strategiyasının bir hissəsi olaraq seçib.

Əvvəlki iki mövsümdə Alvares “Jirona B”ni çalışdırıb. Onun rəhbərliyi altında komanda Terseradan Sequnda Divizionuna yüksəlib və sonradan həmin diviziondakı mövqeyini möhkəmləndirib. Kataloniya klubuna qoşulmazdan əvvəl Alvares “Barselona” akademiyasında çalışıb və həmçinin “Vilyarreal”, “Alaves” və “Levante”nin məşqçilər heyətində çalışıb.

Baş məşqçi ilə yanaşı, onun bütün heyəti əvəzedici komandadan əsas komandaya köçürüləcək. 2008-ci ildən 2010-cu ilə qədər “Jirona”da oynamış qardaşı Óskar Alvares onun köməkçisi, Xordi Balsells isə fiziki hazırlıqdan məsul olacaq. Yeni məşqçilər heyətinə komandanı Primera Divizionuna qaytarmaq tapşırılıb.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

DÇ-2026: Fransa - İraq matçınıda hesab 3:0 olub
04:32
DÇ-2026

DÇ-2026: Fransa - İraq matçınıda hesab 3:0 olub - YENİLƏNİR + VİDEO

Oyun Filadelfiya şəhərindəki “Lincoln Financial Field” stadionunda keçirilir
“Çelsi” Mareska üçün təxminən 20 milyon avro alacaq
03:19
Dünya futbolu

“Çelsi” Mareska üçün təxminən 20 milyon avro alacaq

Mareska yaxın saatlarda “şəhərlilər”lə üç illik müqavilə imzalamaq Mançesterə gedəcək
FİFA Fransa-İraq oyununun dayandırılması ilə bağlı açıqlama yayıb
03:09
DÇ-2026

FİFA Fransa-İraq oyununun dayandırılması ilə bağlı açıqlama yayıb

İlk yarıdan sonra hesab 1:0 fransızların xeyrinədir
Mbappe Messinin dünya çempionatlarındakı rekorduna yaxınlaşıb
02:21
DÇ-2026

Mbappe Messinin dünya çempionatlarındakı rekorduna yaxınlaşıb

Mbappenin dünya çempionatlarında 15 qol vurub
Tiaqo Silva “Fluminense”yə qayıdıb
02:10
Dünya futbolu

Tiaqo Silva “Fluminense”yə qayıdıb

2026-cı ilin may ayında Silva “Porto”dan pulsuz transferlə ayrılıb
“Mançester Yunayted”in sabiq futbolçusu Marsial Liqa 1-ə qayıda bilər
01:31
Dünya futbolu

“Mançester Yunayted”in sabiq futbolçusu Marsial Liqa 1-ə qayıda bilər

Marsial “Lion”un gənclik sisteminin yetirməsidir

Ən çox oxunanlar

Avropa Liqası: Qadın voleybol yığmamız mübarizəni dayandırıb
20 İyun 22:01
Voleybol

Avropa Liqası: Qadın voleybol yığmamız mübarizəni dayandırıb - YENİLƏNİB

Turnirin yarımfinal və final oyunları 27 iyun -12 iyul tarixlərində baş tutacaq
“Qarabağ” yoldaşlıq görüşündə “Zirə”ni məğlub edib
20 İyun 20:47
Futbol

“Qarabağ” yoldaşlıq görüşündə “Zirə”ni məğlub edib - YENİLƏNİB

Təlim-məşq toplanışı çərçivəsində üç yoxlama oyununun keçirilməsi planlaşdırılır
Dünya Seriyası: "Neftçi" Sumqayıt mərhələsinin 1/4 finalına vəsiqə qazanıb
20 İyun 18:32
Basketbol

Dünya Seriyası: "Neftçi" Sumqayıt mərhələsinin 1/4 finalına vəsiqə qazanıb - YENİLƏNİB

Azərbaycan millisi seçmə mərhələdə Tailand və Litvaya məğlub olub
Voleybol millimiz Gümüş Avropa Liqasını xalsız başa vurdu - YENİLƏNİB + FOTO
21 İyun 21:26
Voleybol

Voleybol millimiz Gümüş Avropa Liqasını xalsız başa vurdu - YENİLƏNİB + FOTO

Azərbaycan yığması son turda Portuqaliyaya 1:3 hesabı ilə məğlub olub