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“Mançester Yunayted”in sabiq futbolçusu Marsial Liqa 1-ə qayıda bilər

Dünya futbolu
Xəbərlər
23 İyun 2026 01:31
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“Mançester Yunayted”in sabiq futbolçusu Marsial Liqa 1-ə qayıda bilər

Footmercato-nun məlumatına görə, “Mançester Yunayted”in keçmiş hücumçusu Entoni Marsial karyerasını Liqa 1-də davam etdirə bilər.

İdman.Biz bildirir ki, fransalı futbolçu “Monterrey”dən ayrıldıqdan sonra azad agent olub. Mənbənin məlumatına görə, oyunçunun maliyyə tələbləri Liqa 1 klubları üçün maneədir; hazırda yalnız “Nitsa” qərar qəbul etmə mərhələsindədir və onun təklifini rədd etməyib.

Marsial “Lion”un gənclik sisteminin yetirməsidir və əvvəllər “Monako”, “Mançester Yunayted”, “Sevilya”, Yunanıstanın “AEK Afina” klubu və “Monterrey”də oynayıb. Transfermarkt-ın məlumatına görə, onun hazırkı bazar dəyəri 3,5 milyon avro olaraq qiymətləndirilir.

“Mançester Yunayted”lə Marsial İngiltərə Kubokunu, iki Liqa Kubokunu, Fransa Superkubokunu və Avropa Liqasını qazanıb. O, həmçinin Fransa millisi ilə Millətlər Liqası kubokunu başı üzərinə qaldırıb.

İdman.Biz
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