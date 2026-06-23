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“Lion”un yeni sahibi bəlli olub

Dünya futbolu
Xəbərlər
23 İyun 2026 01:12
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“Lion”un yeni sahibi bəlli olub

Amerikalı biznesvumən Mişel Kanq tezliklə “Lion” klubunun yeganə sahibi olacaq.

İdman.Biz-in “L'Équipe”ə istinadən məlumatına görə, 22 iyunda axşamı o, “Ares Management” (Eagle Bidco-nun əsas kreditoru) və Con Tektorun klubda nəzarət payına sahib olduğu ana şirkət olan “Cork Gally” (Eagle Bidco-nun ləğvedicisi) ilə razılığa gəlib.

Kanq artıq “Lion”un qadınlar komandasının, eləcə də ABŞ-ın “Vaşinqton Spirit” klubunun sahibidir. 2025-ci ilin iyun ayında o, Con Tektorun yerinə klubun prezidenti olub. Saziş indi ona nəzarət payını əldə etməyə və yeganə sahib olmağa imkan verəcək.

“Eagle Bidco”nun borclarının alınması “Lion”un 23 iyunda keçiriləcək DNCG dinləməsindən əvvəl maliyyə vəziyyətini sabitləşdirməsinə imkan verəcək. Əvvəllər bildirildiyi kimi, klub aşağı liqaya düşmə də daxil olmaqla sanksiyalarla üzləşə bilər. Bütün rəsmiləşdirmələrin 15 iyula qədər tamamlanması gözlənilir. Maykl Gerlinger klubun baş direktoru olaraq qalacaq.

İdman.Biz
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Oyun “AT&T Stadium”da keçirilib

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