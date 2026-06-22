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Aaron Remzi “Oksford Yunayted”i çalışdıra bilər

Dünya futbolu
Xəbərlər
22 İyun 2026 20:46
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Aaron Remzi “Oksford Yunayted”i çalışdıra bilər

“Arsenal”ın və Uels millisinin keçmiş yarımmüdafiəçisi Aaron Remzi “Oksford Yunayted”in baş məşqçi vəzifəsi üçün namizəd siyahısındadır.

İdman.Biz-in “Daily Mail”ə istinadən məlumatına görə, klub ötən həftə komandanın Çempionşipdən aşağı liqaya düşməsindən sonra vəzifəsindən kənarlaşdırılan Mett Blumfildin yerinə başqa bir oyunçu axtarır.

2026-cı ilin aprelində oyunçu karyerasını bitirən ayrılan 35 yaşlı Remzi artıq “Oksford” rəhbərliyi ilə danışıqlar aparıb. Keçmiş futbolçunun tam menecerlik təcrübəsinin olmamasına baxmayaraq, klubun idarə heyətində yaxşı təəssürat yaratdığı bildirilir. Bu iş onun ilk daimi baş məşqçilik işi ola bilər.

2025-ci ildə Remzi Ömer Rizanın işdən çıxarılmasından sonra “Kardiff”də qısa müddətli müvəqqəti menecer vəzifəsində çalışıb. Onun rəhbərliyi altında komanda üç oyun keçirib, iki heç-heçə edib və bir dəfə məğlub olub. “Oksford” Birinci Liqada növbəti mövsümün hazırlıqlarına başlamaq üçün tezliklə yeni menecer təyin etməyə ümid edir.

İdman.Biz
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