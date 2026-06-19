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“Real Madrid” Mərakeş millisinin üzvü ilə maraqlanır

Dünya futbolu
Xəbərlər
19 İyun 2026 18:45
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“Real Madrid” Mərakeş millisinin üzvü ilə maraqlanır

“Real Madrid” Mərakeşin və “Lill”in 18 yaşlı yarımmüdafiəçisi Əyyub Buhaddi ilə maraqlanan aparıcı klublardan biridir. Futbolçu 2026-cı il dünya çempionatının qrup mərhələsinin ilk turunda Braziliya ilə 1:1 hesablı heç-heçədən sonra aparıcı komandaların diqqətini cəlb edib.

İdman.Biz bu barədə Sky Sport Germany-yə istinadən bildirir.

Mənbənin məlumatına görə, “Lill” oyunçu üçün 70 milyon avrodan çox dəyərində təklifləri nəzərdən keçirməyə hazırdır.
Braziliya ilə matçda Buhaddi 66 ötürmədən 60-nı dəqiq yerinə yetirib və 87 dəfə toxunuş edib.

Ötən mövsüm Buhaddi bütün yarışlarda 42 oyun keçirib və bir məhsuldar ötürmə edib. Onun klubla hazırkı müqaviləsi 2029-cu ilin yayına qədərdir. Transfermarkt-dakı məlumata görə, onun bazar dəyəri 50 milyon avrodur.

İdman.Biz
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