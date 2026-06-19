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“Real” Tçuameni üçün 100 milyon avro tələb edə bilər

Dünya futbolu
Xəbərlər
19 İyun 2026 19:47
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“Real” Tçuameni üçün 100 milyon avro tələb edə bilər

“Real Madrid”in yarımmüdafiəçisi Orelyen Tçuameni məşqçi Joze Mourinyonun gəlişindən sonra komandada yerinin təmin olunmadığını bilir.

İdman.Biz TEAMtalk-a istinadən xəbər verir ki, İspaniya nəhəngi yeni transferlər edərsə, onun “Los Blancos”dakı gələcəyi təhlükə altında ola bilər.

Mənbəyə görə, “Mançester Yunayted” və “Liverpul” fransız futbolçunun vəziyyətindən xəbərdardır və vəziyyət pisləşərsə, cavab verməyə hazırdırlar. “Arsenal” və “Çelsi” də hadisələrin inkişafını izləyir, lakin onların marağı o qədər də nəzərə çarpmır.

"Kral Klubu"nun 26 yaşlı futbolçu üçün təxminən 100 milyon avro istəyəcəyi vurğulanıb. “Real Madrid” hesab edir ki, Tçuameni satmaq Mourinyonun rəhbərliyi altında komandanın yenidən qurulmasını maliyyələşdirə bilər.

Fransız futbolçu ötən mövsüm bütün yarışlarda 49 oyun keçirib, iki qol vurub və iki məhsuldar ötürmə edib. Onun klubla hazırkı müqaviləsi 2028-ci ilin yayına qədərdir. Transfermarkt-dakı məlumata görə, onun bazar dəyəri 70 milyon avrodur.

İdman.Biz
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