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İspaniya polisi 66 min saxta futbol formasını müsadirə edib

Dünya futbolu
Xəbərlər
17 İyun 2026 19:46
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İspaniya polisi 66 min saxta futbol formasını müsadirə edib

İspaniya Milli Polisi beynəlxalq qurumlarla əməkdaşlıq edərək 66.000-dən çox saxta futbol formasını müsadirə edib.

İdman.Biz bu barədə hüquq-mühafizə orqanlarının mətbuat xidmətinə istinadən məlumat verir.

Əməliyyat zamanı təxminən 2 milyon avro dəyərində təxminən 16 ton saxta forma müsadirə edilib. Sənaye mülkiyyəti hüquqlarını pozmaqda şübhəli bilinən 95 nəfər həbs edilib. Axtarışlar Madrid və Barselona da daxil olmaqla, ölkə daxilində 15 yerdə aparılıb.

İstintaq 2026-cı il dünya çempionatı ərəfəsində başlayıb. Hüquq-mühafizə orqanlarının əməkdaşları əsasən İspaniya milli komandasının formalarının surətlərini hədəf alan genişmiqyaslı saxtakarlıq əməliyyatının qarşısını alıblar.

Polis müəllif hüquqları sahiblərinə dəyən potensial ziyanın 7 milyon avrodan çox olduğunu təxmin edir. Müsadirə edilən məhsullar orijinallardan keyfiyyətcə aşağı idi, lakin milli komandaların rəsmi dizaynlarını və emblemlərini dəqiq şəkildə təqlid edirdi. Saxta məhsullar bazarlarda, küçə satıcıları, bazar yerləri və sosial media vasitəsilə satılması planlaşdırılırdı.

İdman.Biz
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