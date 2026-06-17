Van Bronkhorst “Feyenoord”un baş məşqçisi vəzifəsinə qayıdıb

Niderland millisinin keçmiş müdafiəçisi Covanni van Bronkhorst “Feyenoord”un sükanı arxasına qayıdıb.
Klub rəsmi olaraq onun baş məşqçi təyinatını təsdiqləyib və digər tanınmış niderlandlı futbolçu Robin van Persinin yerinə keçib.
Bu, 51 yaşlı van Bronkhorstun Rotterdam klubundakı ikinci vəzifəsidir. O, əvvəllər klubu 2015-ci ildən 2019-cu ilə qədər idarə edib. Onun rəhbərliyi altında “Feyenoord” 2017-ci ildə 18 ildən sonra ilk dəfə Erediviziya çempionluğunu qazanıb, həmçinin iki dəfə Niderland Kubokunu və Superkubokunu qazanıb.
51 yaşlı məşqçinin son vəzifəsi "Liverpul"da olub və o, Arne Slotun məşqçilər heyətinin üzvü olub. Məşqçi müstəqil karyerasında “Beşiktaş”, “Qlazqo Reyncers” və Çinin “Quançjou Siti” komandalarını idarə edib.