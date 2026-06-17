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“Qarabağ” mozambikli oyunçunu heyətinə qatıb

Dünya futbolu
Xəbərlər
17 İyun 2026 20:16
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“Qarabağ” mozambikli oyunçunu heyətinə qatıb

Yeni mövsümün hazırlığını davam etdirən “Qarabağ” növbəti transferini rəsmiləşdirib.

İdman.Biz xəbər verir ki, Ağdam təmsilçisi “Almeriya”dan Bruno Lanqanı transfer edib. Bu barədə klubun mətbuat xidməti məlumat yayıb.

Futbolçu ilə 3 illik müqavilə imzalanıb. 28 yaşlı sol cinah oyunçusu 2029-cu ilin yayına qədər “Qarabağ”da çıxış edəcək. O, 5 nömrəli formanı geyinəcək.

29 yaşlı mozambikli sol cinah müdafiəçisi 2025/26 mövsümünün ikinci yarısını icarə əsasında Portuqaliyanın “Eştrela” klubunda keçirib.

Lanqa 2021-ci ildən indiyə qədər Mozambik millisinin heyətində 37 oyun keçirib, 1 qol vurub, 6 məhsuldar ötürmə verib.

“Qarabağ” Lanqadan əvvəl Zakaria Savo, Jali Muaddib və Samuel Lobatonu heyətinə qatıb.

İdman.Biz
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