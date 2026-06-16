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Ferran Torres PSJ-yə mümkün transferi xəbərlərinə reaksiya verib

Dünya futbolu
Xəbərlər
16 İyun 2026 03:44
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Ferran Torres PSJ-yə mümkün transferi xəbərlərinə reaksiya verib

“Barselona”nın hücumçusu Ferran Torres “Pari Sen-Jermen”ə potensial transferi ilə bağlı xəbərlərə münasibət bildirib.

İdman.Biz-in məlumatına görə, daha əvvəl bildirilirdi ki, Paris klubu ispaniyalı oyunçunu Bredli Barkola ayrılacağı təqdirdə onun əvəzedicisi kimi görür.

“PSJ haqqında heç nə bilmirəm və [bu şayiələrə] əhəmiyyət vermirəm”, - Sport.es Ferran Torresdən sitat gətirir.

Ötən mövsüm “Barselona”nın hücumçusu bütün yarışlarda 49 oyunda meydana çıxıb, 21 qol vurub və üç məhsuldar ötürmə edib. Onun klubla hazırkı müqaviləsi 2027-ci ilin yayına qədərdir. Transfermarkt portalındakı məlumata görə, onun bazar dəyəri 50 milyon avrodur.

İdman.Biz
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