Ferran Torres PSJ-yə mümkün transferi xəbərlərinə reaksiya verib

“Barselona”nın hücumçusu Ferran Torres “Pari Sen-Jermen”ə potensial transferi ilə bağlı xəbərlərə münasibət bildirib.
İdman.Biz-in məlumatına görə, daha əvvəl bildirilirdi ki, Paris klubu ispaniyalı oyunçunu Bredli Barkola ayrılacağı təqdirdə onun əvəzedicisi kimi görür.
“PSJ haqqında heç nə bilmirəm və [bu şayiələrə] əhəmiyyət vermirəm”, - Sport.es Ferran Torresdən sitat gətirir.
Ötən mövsüm “Barselona”nın hücumçusu bütün yarışlarda 49 oyunda meydana çıxıb, 21 qol vurub və üç məhsuldar ötürmə edib. Onun klubla hazırkı müqaviləsi 2027-ci ilin yayına qədərdir. Transfermarkt portalındakı məlumata görə, onun bazar dəyəri 50 milyon avrodur.