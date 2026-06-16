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De la Fuente İspaniyanın niyə autsayderlə oyunda xal itirdiyini izah edib

DÇ-2026
Xəbərlər
16 İyun 2026 01:39
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De la Fuente İspaniyanın niyə autsayderlə oyunda xal itirdiyini izah edib

İspaniya millisinin baş məşqçisi Luis de la Fuente 2026-cı il dünya çempionatı qrup mərhələsinin açılış matçında Kabo Verde ilə heç-heçə ilə bağlı şərh verib.

İdman.Biz-in AS-a istinadən verdiyi məlumata görə, ispan məşqçi komandasının hücumların son mərhələsində effektivliyinin çatışmadığını etiraf edib.

“Çoxlu qol şansları yaratdıq, amma bizdə incəlik çatışmırdı. Rəqib çox mütəşəkkil idi, müdafiədə oynayırdı və biz boşluqdan istifadə etməkdə çətinlik çəkirdik. Komanda işi və təravət çatışmırdı, amma top sadəcə daxil olmayanda, sadəcə daxil olmur. Zərbələr, qol şansları və oyunun nəticəsini tez bir zamanda həll etmək istəyi var idi. Bilirik ki, bu, çox çətindir və burada qalib gəlmək inanılmaz dərəcədə çətindir”, - deyə de la Fuente bildirib.

İspan məşqçi həmçinin qeyd edib ki, yeni oyunçuları milli komandaya inteqrasiya etmək üzərində işləməyə davam edir.

“Məqsəd yeni oyunçuları tədricən komandaya inteqrasiya etmək və onlara oyun vaxtı verməkdir. Əminəm ki, onlar növbəti matçda və bütün digər matçlarda daha yaxşı oynayacaqlar”, - deyə məşqçi vurğulayıb.

Xatırladaq ki, İspaniya - Kabo-Verde matçı 0:0 hesabı ilə başa çatıb. Topa 74 faiz sahiblik və çoxsaylı şanslar yaratmasına baxmayaraq, hazırkı Avropa çempionları möhtəşəm qapıçı Jozimar Vozinyanın qapısına yol tapa bilmədilər.

Birinci turdan sonra İspaniya və Kabo-Verdenin hər birinin bir xalı var və hazırda H qrupunda birinci yeri bölüşürlər.
İkinci turda İspaniya Səudiyyə Ərəbistanı, Kabo-Verde isə Uruqvayla qarşılaşacaq.

İdman.Biz
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