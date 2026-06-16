Salah ad gününü Belçika ilə oyunda qeyd edir

Misirli hücumçu Məhəmməd Salah ad günündə Belçikaya qarşı 2026-cı il dünya çempionatı matçında oynayır.
İdman.Biz-in məlumatına görə, Misir futbol tarixinin ən böyük oyunçularından biri 34 yaşına çatıb.
Salah Sietldə keçirilən G qrupunun ilk oyununda Misirin start heyətində yer alıb. Ulduz hücumçu üçün bu, dünyanın ən böyük futbol turnirində uğurlu nəticə ilə şəxsi bir mərhələni qeyd etmək üçün bir fürsətdir.
Ötən mövsüm misirli üçün çətin bir mövsüm oldu. O, "Liverpul" ilə heç bir kubok qazana bilmədi və mövsümün sonunda doqquz ildən sonra İngilis klubundan ayrıldı.
Xatırladaq ki, Misir və Belçika İran və Yeni Zelandiya ilə birlikdə G qrupunda yer alır.
İkinci turda Misir Yeni Zelandiya, Belçika isə İranla qarşılaşacaq.