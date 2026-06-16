Vozinyanın sosial media izləyicilərinin sayı 44 dəfə artıb - FOTO

Kabo-Verde millisinin qapıçısı Jozimar Vozinyanın sosial media izləyicilərinin sayı 2026-cı il dünya çempionatının H qrupunun ilk turunda Afrika millisinin İspaniya ilə 0:0 heç-heçə etməsindən sonra 44 dəfə artıb.
İdman.Biz bildirir ki, oyundan əvvəl futbolçunun səhifəsinin 45.000 izləyicisi var idi, lakin oyundan iki saat sonra bu rəqəm 2 milyona çatıb.
Bu arada, 2026-cı ilin ortalarına olan məlumata görə, Kabo-Verdenin əhalisinin sayı 529.500 nəfərdir.
40 yaşlı qapıçı bütün matçı oynayıb, qapısından qol buraxrmayıb, yeddi dəfə seyv edib və matçın ən yaxşı oyunçusu seçilib.