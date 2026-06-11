11 İyun 2026
AZ

“Siti” “Real”ın hücumçusu ilə müqavilə imzalamağı nəzərdən keçirir

Dünya futbolu
Xəbərlər
11 İyun 2026 07:14
62
“Siti” “Real”ın hücumçusu ilə müqavilə imzalamağı nəzərdən keçirir

“Mançester Siti” “Real Madrid”in hücumçusu Vinisius Junioru transfer etmək niyyətindədir.

İdman.Biz bildirir ki, klub ciddi şəkildə onu transfer etmək istəyir. Bu barədə indykaila News sosial mediada yazır.

Mənbəyə görə, “Siti” klubunun marağı oyunçunun İspaniya klubundakı hazırkı qeyri-sabitliyi ilə əlaqələndirilir.

“Mançester Siti”nin məqsədi heyətini yüksək səviyyəli oyunçu ilə gücləndirməkdir və transferi gələn yay transfer pəncərəsinə qədər başa çatdırmağı ümid edir. Vinisiusun 2Real Madrid”lə hazırkı müqaviləsi 2027-ci ilin iyun ayına qədərdir.

Əvvəllər bildirilirdi ki, “Los Blancos” rəhbərliyi Vinisiusun müqaviləsini yalnız klubun təklifini qəbul etdiyi təqdirdə uzatmağa hazırdır, bu da onun maliyyə tələblərindən xeyli aşağıdır.

Vinisius 2018-ci ildən "Real Madrid"də oynayır. Ötən mövsüm oyunçu klubun heyətində bütün yarışlarda 53 oyun keçirib, 22 qol vurub və 14 məhsuldar ötürmə edib. Transfermarkt hücumçunu 140 milyon avro dəyərində qiymətləndirir.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

PSJ “Liverpul”la üç futbolçu ilə bağlı danışıqlar aparıb
05:19
Dünya futbolu

PSJ “Liverpul”la üç futbolçu ilə bağlı danışıqlar aparıb

Müdafiəçi Lukas Beraldo və yarımmüdafiəçi Uorren Zair-Emerinin transferləri də müzakirə olunub
Kuman: “İsti havaya uyğunlaşmalı olacağıq”
04:05
DÇ-2026

Kuman: “İsti havaya uyğunlaşmalı olacağıq”

Niderland turnirdəki ilk oyununu 14 iyunda ABŞ-ın Arlinqton şəhərində Yaponiyaya qarşı keçirəcək
İngiltərə Kosta Rikaya böyük hesabla qalib gəlib
03:10
Dünya futbolu

İngiltərə Kosta Rikaya böyük hesabla qalib gəlib

İngiltərə komandası 3:0 hesabı ilə qələbə qazanıb
Portuqaliya yoldaşlıq matçında Nigeriyanı məğlub edib
02:11
DÇ-2026

Portuqaliya yoldaşlıq matçında Nigeriyanı məğlub edib

Portuqaliya millisi DÇ-2026-da iştirak edəcək
“Barselona” Çempionlar Liqasının finalının “Kamp Nou”da keçirilməsi üçün müraciət edib
01:54
Dünya futbolu

“Barselona” Çempionlar Liqasının finalının “Kamp Nou”da keçirilməsi üçün müraciət edib

Kataloniya stadionu 1989 və 1999-cu illərdə Çempionlar Liqasının final oyunlarına ev sahibliyi edib
“Mançester Siti” Anderson üçün 123+17 milyon avro təklif edib
01:12
Dünya futbolu

“Mançester Siti” Anderson üçün 123+17 milyon avro təklif edib

Anderson “Nottingem Forest”ə 2024-cü ilin yayında “Nyukasl”dan keçib

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan yığması yoxlama oyununda San Marinonu məğlub edib
9 İyun 23:54
Futbol

Azərbaycan yığması yoxlama oyununda San Marinonu məğlub edib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Matçın baş hakimi macarıstanlı Marton Ruş olub
Qadın futbol millimiz Şimali Makedoniyaya qalib gəlib
9 İyun 23:14
Futbol

Qadın futbol millimiz Şimali Makedoniyaya qalib gəlib - YENİLƏNİB + VİDEO

Qrupda Macarıstan 16 xalla birinci, Azərbaycan 12 xalla ikinci yerdə qərarlaşıb
Batut və tamblinq üzrə Azərbaycan çempionatının qalibləri bəlli olub
10 İyun 21:17
Gimnastika

Batut və tamblinq üzrə Azərbaycan çempionatının qalibləri bəlli olub - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Yarış Milli Gimnastika Arenasında təşkil olunacaq
U-21 millimiz yoxlama matçında Qırğızıstana məğlub olub
9 İyun 21:01
Futbol

U-21 millimiz yoxlama matçında Qırğızıstana məğlub olub - YENİLƏNİB

Görüş rəqibin 3:1 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb