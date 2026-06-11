“Siti” “Real”ın hücumçusu ilə müqavilə imzalamağı nəzərdən keçirir

“Mançester Siti” “Real Madrid”in hücumçusu Vinisius Junioru transfer etmək niyyətindədir.
İdman.Biz bildirir ki, klub ciddi şəkildə onu transfer etmək istəyir. Bu barədə indykaila News sosial mediada yazır.
Mənbəyə görə, “Siti” klubunun marağı oyunçunun İspaniya klubundakı hazırkı qeyri-sabitliyi ilə əlaqələndirilir.
“Mançester Siti”nin məqsədi heyətini yüksək səviyyəli oyunçu ilə gücləndirməkdir və transferi gələn yay transfer pəncərəsinə qədər başa çatdırmağı ümid edir. Vinisiusun 2Real Madrid”lə hazırkı müqaviləsi 2027-ci ilin iyun ayına qədərdir.
Əvvəllər bildirilirdi ki, “Los Blancos” rəhbərliyi Vinisiusun müqaviləsini yalnız klubun təklifini qəbul etdiyi təqdirdə uzatmağa hazırdır, bu da onun maliyyə tələblərindən xeyli aşağıdır.
Vinisius 2018-ci ildən "Real Madrid"də oynayır. Ötən mövsüm oyunçu klubun heyətində bütün yarışlarda 53 oyun keçirib, 22 qol vurub və 14 məhsuldar ötürmə edib. Transfermarkt hücumçunu 140 milyon avro dəyərində qiymətləndirir.