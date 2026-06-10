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Macarıstan yoxlama oyununda Qazaxıstan üzərində inamlı qələbə qazanıb

Dünya futbolu
Xəbərlər
10 İyun 2026 00:15
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Macarıstan yoxlama oyununda Qazaxıstan üzərində inamlı qələbə qazanıb

Macarıstan və Qazaxıstan arasında keçirilən yoldaşlıq oyunu başa çatıb.

İdman.Biz bildirir ki, Macarıstan 3:1 hesablı qələbə qazanıb. Oyun Macarıstanın Debretsen şəhərindəki “Nagyörgyi” stadionunda keçirilib.

Sergey Malıy doqquzuncu dəqiqədə Qazaxıstanı irəli çıxarıb. Dominik Soboslai 52-ci dəqiqədə bərabərlik qolunu vurub. Andras Şafer 67-ci dəqiqədə Macarıstan komandasının ikinci qolunu vurub. Raymund Tot 90+3-cü dəqiqədə fərqlənib.

Hər iki komanda seçmə mərhələdən sonra 2026-cı il dünya çempionatına vəsiqə qazana bilməyib.

İdman.Biz
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