“Aston Villa”nın qapıçısı “Yuventus”un bu mövqeyə prioritet namizədidir

“Yuventus” “Aston Villa”nın qapıçısı Emiliano Martinesi qolkiperliyə prioritet namizəd kimi nəzərdən keçirir.
İdman.Biz bu barədə Fabrizio Romanoya istinadən bildirir.
Mənbənin məlumatına görə, Turin klubu qapıçı heyətini gücləndirmək səylərinin bir hissəsi olaraq argentinalı qapıçıya diqqət yetirir. “Yuventus”un Alisson Bekkerə ilkin marağı azalıb: “Liverpul” rəsmi olaraq qarşıdakı mövsüm üçün qapıçıya sadiq olduğunu açıqlayıb və bu da onun transferi ilə bağlı əlavə danışıqları qeyri-mümkün edib.
Klub hazırda Martinesin transfer haqqı və şəxsi şərtləri də daxil olmaqla, potensial transferinin maliyyə detalları ilə bağlı müzakirələrə başlayıb.
“Tottenhem”in qapıçısı Qulyelmo Vikario hələ də alternativ kimi nəzərdən keçirilir.