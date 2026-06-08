PSJ “Aston Villa”nın yarımmüdafiəçisini almaq istəyir

Fransanın PSJ klubu “Aston Villa”nın yarımmüdafiəçisi Morqan Rocerslə maraqlanır.
İdman.Biz-in “The Telegraph”a istinadən məlumatına görə, Paris klubunun rəhbərliyi 23 yaşlı cinah oyunçusunu gələn mövsüm hücum xəttinə ideal əlavə kimi görür. Klub artıq oyunçunun Liqa 1-ə keçməyə hazırlığını müəyyən etmək üçün onun çevrəsinə müraciət edib.
Potensial müqavilə hazırkı transfer pəncərəsinin ən bahalı müqavilələrindən biri ola bilər. “Aston Villa” rəhbərliyi əsas oyunçusunun dəyərini bilir və onu 115 milyon avrodan aşağı qiymətə satmaq niyyətində deyil.
Rocers bu mövsüm “Aston Villa”nın heyətində bütün yarışlarda 55 oyuna çıxıb, 14 qol vurub və 12 məhsuldar ötürmə edib. Transfermarkt-ın məlumatına görə, onun bazar dəyəri 90 milyon avrodur.