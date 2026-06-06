“Real”ın hücumçusu karyerasını “Komo”da davam etdirə bilər

“Real Madrid”in hücumçusu Qonsalo Qarsiya karyerasını "Komo"da davam etdirə bilər.
İdman.Biz-in “La Gazzetta dello Sport”a istinadən məlumatına görə, İtaliya klubu 22 yaşlı hücumçu ilə maraqlanır.
Mənbənin məlumatına görə, “Komo” “Los Blancos”un münasib qiymətə geri almaq hüququna malik yarımmüdafiəçi Niko Pas kimi Qarsiyanı transfer edə bilər. Hücumçu həmçinin İtaliya klubuna oyununa görə 39 oyunda meydana çıxıb, səkkiz qol vurub və üç məhsuldar ötürmə edib. Onun klubla hazırkı müqaviləsi 2030-cu ilin yayına qədərdir.
Transfermarkt-dakı məlumata görə, onun bazar dəyəri 30 milyon avrodur.