Qasperini “Roma”nın yay transfer pəncərəsi üçün planlarını açıqlayıb

“Roma”nın baş məşqçisi Can Pyero Qasperini klubun qarşıdan gələn transfer pəncərəsi üçün strategiyasını müzakirə edib.
İdman.Biz bildirir ki, “Roma” ötən mövsüm İtaliya A Seriyasında 73 xalla 3-cü yeri tutub.
“La Gazzetta dello Sport” qəzeti Qasperininin sözlərini sitat gətirib: “Transfer bazarı ilə bağlı bir çox fərziyyələr var, lakin komandalar tədricən qurulur. Məqsədimiz bundan daha yaxşı bir komanda qurmaqdır. Bununla belə, bu mövsümün son oyun gününün 90-cı dəqiqəsinə qədər mübarizə aparan oyunçular qrupu ilə yenidən başlamaq vacibdir. Bu, dəyərli bir qrupdur, standartları yüksəldə biləcək yeni oyunçular gətirməklə dəstəkləməli olduğumuz möhkəm bir nüvədir.
Bu şəhərə və stadionu həmişə dolduran azarkeşlərə hörmətimizdən irəli gələrək səylə və dəqiq işləməliyik. Roma vacib bir şəhərdir və bu komandanın böyüməsinə kömək etmək bizim məsuliyyətimizdir”.