Alvaresin “Barselona”ya keçidi dalana dirənib

“Atletiko Madrid”in hücumçusu Xulian Alvares “blauqrana”da oynamaq istəyinə baxmayaraq, “Barselona”ya transfer olunmaq üçün təkid etməyəcək.
İdman.Biz-in “Cadena Ser”ə istinadən məlumatına görə, 2022-ci il dünya çempionunun Kataloniya klubuna keçidi hazırda dalana dirənib.
Mənbənin məlumatına görə, “Atletiko” Alvaresin gələn mövsüm klubda qalacağına o qədər əmindir ki, onlar artıq heyətini onun hücumçu kimi performansı ətrafında qururlar.
Hazırda hücumçunun yeganə real variantı “Arsenal”a keçməkdir, lakin argentinalı bunu düşünmür. O, Madriddən ayrılmaq istəyirsə, yalnız “Barselona”da oynamaq istəyir.