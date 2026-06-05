PSJ-nin Vitinya və Joao Neveş üzrə mövqeyi açıqlanıb

PSJ bu yay yarımmüdafiəçilər Vitinyo və Joao Neveşi satmaq niyyətində deyil.
Mundo Deportivo-nun məlumatına görə, bu oyunçular “Los Blancos”un onlardan biri üçün 150 milyon avro ödəməyə hazır olduğu barədə şayiələrə baxmayaraq, “Real Madrid”ə keçməyəcəklər.
Mənbəyə görə, PSJ rəhbərliyi “Real Madrid”in Vitinyo və ya Neveşi əldə etmək istəyi ilə bağlı xəbərlərin PSJ prezident seçkiləri ilə əlaqəli olduğunu başa düşür və müdaxilə etmək niyyətində deyil.
Vurğulanır ki, Fransa nəhəngi Vitinyo və ya Neveşin bu yay klubdan ayrılmaq istəyindən xəbərsizdir və buna görə də “Real Madrid”dən mümkün 150 milyon avroluq təklifdən narahat deyil.
Xatırladaq ki, daha əvvəl “Real Madrid”in prezidenti Florentino Peres gələn çərşənbə axşamı klub tarixində ən böyük transfer təklifini verəcəyini açıqlamışdı.