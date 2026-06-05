“Bavariya” “Real”ın Olise üçün təklifini qəbul etməyəcək

“Bavariya” cinah oyunçusu Maykl Olise üçün nə 150 milyon, nə də 200 milyon avroluq təklifləri nəzərdən keçirməyəcək.
İdman.Biz bildirir ki, Münhen klubu “Real Madrid”in marağına baxmayaraq, fransız oyunçunu saxlamaq niyyətindədir. Bu barədə “Bayern & Germany” hesabı X sosial media səhifəsində jurnalist Matteo Morettoya istinadən məlumat yayıb.
Xatırladaq ki, “Real Madrid”in prezidenti Florentino Peres daha əvvəl gələn çərşənbə axşamı adı açıqlanmayan oyunçu üçün 150 milyon avroluq təklif verəcəyini açıqlamışdı.
Daha sonra AS qəzeti “Real Madrid”in prezidentinin təkzibinə baxmayaraq, sözügedən oyunçunun Olise olduğunu bildirmişdi.