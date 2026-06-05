5 İyun 2026
AZ

“Bavariya” “Real”ın Olise üçün təklifini qəbul etməyəcək

Dünya futbolu
Xəbərlər
5 İyun 2026 20:40
84
“Bavariya” “Real”ın Olise üçün təklifini qəbul etməyəcək

“Bavariya” cinah oyunçusu Maykl Olise üçün nə 150 milyon, nə də 200 milyon avroluq təklifləri nəzərdən keçirməyəcək.

İdman.Biz bildirir ki, Münhen klubu “Real Madrid”in marağına baxmayaraq, fransız oyunçunu saxlamaq niyyətindədir. Bu barədə “Bayern & Germany” hesabı X sosial media səhifəsində jurnalist Matteo Morettoya istinadən məlumat yayıb.

Xatırladaq ki, “Real Madrid”in prezidenti Florentino Peres daha əvvəl gələn çərşənbə axşamı adı açıqlanmayan oyunçu üçün 150 milyon avroluq təklif verəcəyini açıqlamışdı.

Daha sonra AS qəzeti “Real Madrid”in prezidentinin təkzibinə baxmayaraq, sözügedən oyunçunun Olise olduğunu bildirmişdi.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Mourinyo “Vest Hem”in oyunçusunu Madridə gətirmək istəyir
20:55
Dünya futbolu

Mourinyo “Vest Hem”in oyunçusunu Madridə gətirmək istəyir

Ötən mövsüm Fernandeş bütün yarışlarda 42 oyun keçirib
PSJ-nin Vitinya və Joao Neveş üzrə mövqeyi açıqlanıb
20:25
Dünya futbolu

PSJ-nin Vitinya və Joao Neveş üzrə mövqeyi açıqlanıb

Fransa nəhəngi Vitinyo və ya Neveşin bu yay klubdan ayrılmaq istəyindən xəbərsizdir
Azərbaycan seçmə oyunda Macarıstana məğlub olub
19:50
Futbol

Azərbaycan seçmə oyunda Macarıstana məğlub olub - YENİLƏNİB + VİDEO

Matç Sumqayıtdakı Mehdi Hüseynzadə adına şəhər stadionunda keçirilirb
“Sauthempton” “Bavariya”dan Daniel Peretsi transfer edib
19:00
Dünya futbolu

“Sauthempton” “Bavariya”dan Daniel Peretsi transfer edib

Perets “Bavariya”ya 2023-cü ildə “Makkabi” (Təl-Əviv) klubundan keçib
Transfermarkt La Liqanın ən bahalı oyunçularının reytinqini dərc edib
18:45
Dünya futbolu

Transfermarkt La Liqanın ən bahalı oyunçularının reytinqini dərc edib

İspaniya liqasının ən bahalı oyunçusu “Barselona”nın cinah oyunçusu Lamin Yamaldır
“Tottenhem” Endryu Robertsonla müqavilə imzalayıb
18:29
Dünya futbolu

“Tottenhem” Endryu Robertsonla müqavilə imzalayıb

“Tottenhem” ötən mövsümü İngiltərə Premyer Liqasında 17-ci yerdə başa vurub

Ən çox oxunanlar

UEFA “Turan Tovuz”la bağlı yekun qərarını verdi
3 İyun 14:20
Futbol

UEFA “Turan Tovuz”la bağlı yekun qərarını verdi

Azərbaycan klubu 2026/2027 mövsümündə Konfrans Liqasında iştirak edə bilməyəcək
Parataekvondoçumuz Sabir Zeynalov Roma Qran-prisinin qızıl medalını qazanıb
4 İyun 22:21
Paralimpizm

Parataekvondoçumuz Sabir Zeynalov Roma Qran-prisinin qızıl medalını qazanıb - YENİLƏNİB + FOTO

Komanda baş məşqçi Fərid Tağızadənin rəhbərliyi altında Romada çıxış edir
Azərbaycan minifutbol üzrə Avropa çempionudur!
4 İyun 23:35
Futbol

Azərbaycan minifutbol üzrə Avropa çempionudur! - YENİLƏNİB + VİDEO

Millimiz ikinci dəfə Avropada birinci olub
Avropa çempionatı: Minifutbol millimiz yarımfinalda - FOTO/VİDEO
3 İyun 01:19
Futbol

Avropa çempionatı: Minifutbol millimiz yarımfinalda - FOTO/VİDEO

Yarımfinalda yığmamız Serbiya ilə qarşılaşacaq