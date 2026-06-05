“Sauthempton” “Bavariya”dan Daniel Peretsi transfer edib

“Sauthempton” rəsmi saytında “Bavariya”nın və İsrail millisinin qapıçısı Daniel Peretsin transferini elan edib.
İdman.Biz bildirir ki, Perets ötən mövsümün ilk hissəsini “Hamburq”da icarə əsasında keçirib və yanvar ayında “Sauthempton”a oxşar icarə əsasında keçib. Onun “Sauthempton”la müqaviləsi dörd illikdir.
Perets “Bavariya”ya 2023-cü ildə “Makkabi” (Təl-Əviv) klubundan keçib. Ötən mövsüm o, klubda 28 oyun keçirib, 25 qol buraxıb və 10 dəfə qapısını toxunulmaz saxlayıb. O, əvvəllər Münhen klubu ilə 2024/25 mövsümündə Almaniya çempionluğunu qazanıb.