5 İyun 2026
AZ

“Sauthempton” “Bavariya”dan Daniel Peretsi transfer edib

Dünya futbolu
Xəbərlər
5 İyun 2026 19:00
72
“Sauthempton” “Bavariya”dan Daniel Peretsi transfer edib

“Sauthempton” rəsmi saytında “Bavariya”nın və İsrail millisinin qapıçısı Daniel Peretsin transferini elan edib.

İdman.Biz bildirir ki, Perets ötən mövsümün ilk hissəsini “Hamburq”da icarə əsasında keçirib və yanvar ayında “Sauthempton”a oxşar icarə əsasında keçib. Onun “Sauthempton”la müqaviləsi dörd illikdir.

Perets “Bavariya”ya 2023-cü ildə “Makkabi” (Təl-Əviv) klubundan keçib. Ötən mövsüm o, klubda 28 oyun keçirib, 25 qol buraxıb və 10 dəfə qapısını toxunulmaz saxlayıb. O, əvvəllər Münhen klubu ilə 2024/25 mövsümündə Almaniya çempionluğunu qazanıb.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Azərbaycan seçmə oyunda Macarıstana məğlub olub
19:50
Futbol

Azərbaycan seçmə oyunda Macarıstana məğlub olub - YENİLƏNİB + VİDEO

Matç Sumqayıtdakı Mehdi Hüseynzadə adına şəhər stadionunda keçirilirb
Transfermarkt La Liqanın ən bahalı oyunçularının reytinqini dərc edib
18:45
Dünya futbolu

Transfermarkt La Liqanın ən bahalı oyunçularının reytinqini dərc edib

İspaniya liqasının ən bahalı oyunçusu “Barselona”nın cinah oyunçusu Lamin Yamaldır
“Tottenhem” Endryu Robertsonla müqavilə imzalayıb
18:29
Dünya futbolu

“Tottenhem” Endryu Robertsonla müqavilə imzalayıb

“Tottenhem” ötən mövsümü İngiltərə Premyer Liqasında 17-ci yerdə başa vurub
Lamin Yamal La Liqanın ən yaxşısı seçildi
18:13
Futbol

Lamin Yamal La Liqanın ən yaxşısı seçildi

“Barselona”nın gənc ulduzu mövsümü 16 qol və 11 assistlə tamamlayıb
Messi titulu ilə Dünya Çempionatı tarixində təkdir - FOTO
17:51
DÇ-2026

Messi titulu ilə Dünya Çempionatı tarixində təkdir - FOTO

Argentina millisinin kapitanı Dünya Çempionatının iki “Qızıl top”a sahib yeganə oyunçudur
“Real Madrid” Oliseni 150 milyon avroya transfer etmək istəyir
17:07
Futbol

“Real Madrid” Oliseni 150 milyon avroya transfer etmək istəyir

Mourinyo fransız futbolçunun transferini şəxsən istəyib

Ən çox oxunanlar

UEFA “Turan Tovuz”la bağlı yekun qərarını verdi
3 İyun 14:20
Futbol

UEFA “Turan Tovuz”la bağlı yekun qərarını verdi

Azərbaycan klubu 2026/2027 mövsümündə Konfrans Liqasında iştirak edə bilməyəcək
Parataekvondoçumuz Sabir Zeynalov Roma Qran-prisinin qızıl medalını qazanıb
4 İyun 22:21
Paralimpizm

Parataekvondoçumuz Sabir Zeynalov Roma Qran-prisinin qızıl medalını qazanıb - YENİLƏNİB + FOTO

Komanda baş məşqçi Fərid Tağızadənin rəhbərliyi altında Romada çıxış edir
Azərbaycan minifutbol üzrə Avropa çempionudur!
4 İyun 23:35
Futbol

Azərbaycan minifutbol üzrə Avropa çempionudur! - YENİLƏNİB + VİDEO

Millimiz ikinci dəfə Avropada birinci olub
Avropa çempionatı: Minifutbol millimiz yarımfinalda - FOTO/VİDEO
3 İyun 01:19
Futbol

Avropa çempionatı: Minifutbol millimiz yarımfinalda - FOTO/VİDEO

Yarımfinalda yığmamız Serbiya ilə qarşılaşacaq