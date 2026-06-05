5 İyun 2026
AZ

İspaniyada “Real”ın hansı oyunçuya 150 milyon avro ödəməyə hazır olduğunu təxmin ediblər

Dünya futbolu
Xəbərlər
5 İyun 2026 08:14
75
İspaniyada “Real”ın hansı oyunçuya 150 milyon avro ödəməyə hazır olduğunu təxmin ediblər

“Real Madrid” PSJ-nin və Portuqaliya millisinin yarımmüdafiəçisi Joao Neveş üçün 150 milyon avro təklif edə bilər.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə “Los Blancos” üzrə ixtisaslaşmış COPE jurnalisti Arahna Rodriges bildirib.
İspaniya nəhəngi üzrə ixtisaslaşmış jurnalist Pepe Alvares də bu mövqeyi bölüşür.

Daha əvvəl “Real Madrid”in prezidenti Florentino Peres 150 milyon avro ödəməyə hazır olduğu oyunçunun İngiltərə Premyer Liqasında oynamamalı və yarımmüdafiəçi və ya hücumçu kimi oynamalı olduğunu vurğulamışdı.

Ötən mövsüm Neveş bütün yarışlarda 38 oyunda meydana çıxıb, yeddi qol vurub və dörd məhsuldar ötürmə edib. Onun klubla hazırkı müqaviləsi 2029-cu ilin yayına qədərdir. Transfermarkt portalındakı məlumata görə, onun bazar dəyəri 140 milyon avrodur.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Xulian Alvares iki səbəbdən “Atletiko Madrid”ə “çox qəzəblidir”
06:19
Dünya futbolu

Xulian Alvares iki səbəbdən “Atletiko Madrid”ə “çox qəzəblidir”

Hücumçu “Atletiko”ya qəzəblidir, çünki klub “Barselona”nın təklifinə cavab vermir
“Mançester Yunayted”də gələn mövsüm çempion olacaqlarını düşünürlər
03:11
Dünya futbolu

“Mançester Yunayted”də gələn mövsüm çempion olacaqlarını düşünürlər

“Mançester Yunayted” 2025/26 mövsümünün sonunda Premyer Liqada üçüncü yeri tutub
Peres: “Real” gələn həftə futbolçu üçün 150 milyon avro təklif edəcək”
02:15
Dünya futbolu

Peres: “Real” gələn həftə futbolçu üçün 150 milyon avro təklif edəcək”

Peres futbolçunun adını açıqlamayıb
Kot-d'İvuar Duenin qolu ilə Fransaya qalib gəlib
01:27
Dünya futbolu

Kot-d'İvuar Duenin qolu ilə Fransaya qalib gəlib

Qollardan birini Gela Due vurub
İspaniya millisi öz meydançasında İraqla heç-heçə oynayıb
01:16
Dünya futbolu

İspaniya millisi öz meydançasında İraqla heç-heçə oynayıb

Hər iki milli komanda 2026-cı il dünya çempionatında iştirak edəcək
“Mançester Siti” Valverde üçün “Real”a 90 milyon avro ödəməyə hazırdır
00:33
Dünya futbolu

“Mançester Siti” Valverde üçün “Real”a 90 milyon avro ödəməyə hazırdır

Ötən mövsüm Valverde bütün yarışlarda 49 oyunda meydana çıxıb, doqquz qol vurub

Ən çox oxunanlar

UEFA “Turan Tovuz”la bağlı yekun qərarını verdi
3 İyun 14:20
Futbol

UEFA “Turan Tovuz”la bağlı yekun qərarını verdi

Azərbaycan klubu 2026/2027 mövsümündə Konfrans Liqasında iştirak edə bilməyəcək
Bakıdakı Dünya Kubokunda iştirak edəcək Azərbaycan gimnastları bəlli olub
2 İyun 17:03
Gimnastika

Bakıdakı Dünya Kubokunda iştirak edəcək Azərbaycan gimnastları bəlli olub

Turnirdə 10-dan çox ölkənin idmançıları medallar uğrunda mübarizə aparacaq
Avropa çempionatı: Minifutbol millimiz yarımfinalda - FOTO/VİDEO
3 İyun 01:19
Futbol

Avropa çempionatı: Minifutbol millimiz yarımfinalda - FOTO/VİDEO

Yarımfinalda yığmamız Serbiya ilə qarşılaşacaq
Azərbaycan minifutbol üzrə Avropa çempionudur!
4 İyun 23:35
Futbol

Azərbaycan minifutbol üzrə Avropa çempionudur! - YENİLƏNİB + VİDEO

Millimiz ikinci dəfə Avropada birinci olub