İspaniyada “Real”ın hansı oyunçuya 150 milyon avro ödəməyə hazır olduğunu təxmin ediblər

“Real Madrid” PSJ-nin və Portuqaliya millisinin yarımmüdafiəçisi Joao Neveş üçün 150 milyon avro təklif edə bilər.
İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə “Los Blancos” üzrə ixtisaslaşmış COPE jurnalisti Arahna Rodriges bildirib.
İspaniya nəhəngi üzrə ixtisaslaşmış jurnalist Pepe Alvares də bu mövqeyi bölüşür.
Daha əvvəl “Real Madrid”in prezidenti Florentino Peres 150 milyon avro ödəməyə hazır olduğu oyunçunun İngiltərə Premyer Liqasında oynamamalı və yarımmüdafiəçi və ya hücumçu kimi oynamalı olduğunu vurğulamışdı.
Ötən mövsüm Neveş bütün yarışlarda 38 oyunda meydana çıxıb, yeddi qol vurub və dörd məhsuldar ötürmə edib. Onun klubla hazırkı müqaviləsi 2029-cu ilin yayına qədərdir. Transfermarkt portalındakı məlumata görə, onun bazar dəyəri 140 milyon avrodur.