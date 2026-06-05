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“Mançester Yunayted”də gələn mövsüm çempion olacaqlarını düşünürlər

Dünya futbolu
Xəbərlər
5 İyun 2026 03:11
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“Mançester Yunayted”də gələn mövsüm çempion olacaqlarını düşünürlər

“Mançester Yunayted”in baş direktoru Omar Berrada komandanın qarşıdakı illərdə İngiltərə Premyer Liqası titulunu qazanmağa qadir olduğuna inanır.

İdman.Biz xəbər verir ki, “Mançester Yunayted” 2025/26 mövsümünün sonunda Premyer Liqada üçüncü yeri tutub.

“İdealda bunu gələn mövsüm edəcəyik, əgər etməsək, növbəti il edəcəyik. Düşünürəm ki, komandamız yaxşı vəziyyətdədir. Keçən mövsüm meydanda əhəmiyyətli irəliləyişlər əldə etdik və bu sahədə inkişaf etməyə davam edəcəyik.

Klubun müxtəlif sahələrinə investisiya qoymağa davam edəcəyik. Meydandan kənarda da nail olmaq istədiyimiz digər məqsədlər var. Bunlardan biri “Mançester Yunayted”in maliyyə dayanıqlığını təmin etmək və kommersiya innovasiyalarını tətbiq etməkdir”, - Berrada “Inside Man Utd” proqramında bildirib.

İdman.Biz
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