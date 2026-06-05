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Kot-d'İvuar Duenin qolu ilə Fransaya qalib gəlib

Dünya futbolu
Xəbərlər
5 İyun 2026 01:27
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Kot-d'İvuar Duenin qolu ilə Fransaya qalib gəlib

Fransa və Kot-d'İvuar yığmaları arasında yoldaşlıq oyunu başa çatıb.

İdman.Biz bildirir ki, oyun “La Beaujoire-Louis Fontenot” stadionunda (Nant, Fransa) baş tutub.

Afrika təmsilçisinin futbolçuları 2:1 hesablı qələbəni bayram ediblər.

45-ci dəqiqədə yarımmüdafiəçi Rayan Şerki cərimə meydançasının kənarından endirdiyi zərbə ilə matçda hesabı açıb. 53-cü dəqiqədə fransalı hücumçu Dezire Duenin qardaşı, afrikalı müdafiəçi Gela Due hesabı bərabərləşdirib. 84-cü dəqiqədə cinah yarımmüdafiəçisi Amad Diallo ivuarlıları hesabda önə keçirib.

ABŞ, Kanada və Meksikada keçiriləcək 2026-cı il dünya çempionatında Fransa yığması rəqibləri Seneqal, İraq və Norveç komandalarının olacağı I qrupda çıxış edəcək. Kot-d'İvuar turnirə E Quartet-də başlayacaq və Ekvador, Almaniya və Kurakao komandaları ilə mübarizə aparacaq.

İdman.Biz
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