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“Bornmut” Marko Rozenin baş məşqçi təyinatını açıqlayıb

Dünya futbolu
Xəbərlər
4 İyun 2026 23:51
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“Bornmut” Marko Rozenin baş məşqçi təyinatını açıqlayıb

Alman məşqçi Marko Roze “Bornmut”un baş məşqçisi olub.

İdman.Biz bildirir ki, ingilis klubunun mətbuat xidməti təyinatı rəsmi olaraq açıqlayıb.

“Çoxsaylı kuboklar qazanan, gənc istedadları yetişdirən və Avropanın ən böyük klublarından bəziləri ilə işləyən məşqçi “Bornmut”a qoşulur. Rouz enerjili tərzi, hücum futbolu və gənc oyunçular yetişdirmək bacarığı ilə tanınır. O, Avstriya və Almaniyada təsirli karyera qurmuş, Bundesliqa, UEFA Çempionlar Liqası və Avropa Liqası klublarında məşqçilik etmişdir”, - deyə "Bornmut"un rəsmi saytı bildirib.

İspaniyalı məşqçi Andoni İraola daha əvvəl komandadan ayrılıb. İraola cümə axşamı, 4 iyun tarixində “Liverpul”un meneceri vəzifəsini icra etməyə başlayıb.

İdman.Biz
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