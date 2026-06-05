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Xulian Alvares iki səbəbdən “Atletiko Madrid”ə “çox qəzəblidir”

Dünya futbolu
Xəbərlər
5 İyun 2026 06:19
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Xulian Alvares iki səbəbdən “Atletiko Madrid”ə “çox qəzəblidir”

Hücumçu Xulian Alvares “Atletiko Madrid”dən “inciyib və çox qəzəblidir”.

İdman.Biz bildirir ki, bu barədə jurnalist Leo Paradizo xəbər verir.

Mənbənin bildirdiyinə görə, birincisi, forvard “Arsenal”la Çempionlar Liqasının yarımfinalının cavab oyununda iştirak etmək üçün xeyli səy göstərib. Alvares zədə səbəbindən iynələr üzərində oynadı. 2026-cı il dünya çempionatına gedəndən sonra klubdan heç kim onun səhhəti ilə maraqlanmayıb, onunla vidalaşmayıb.

İkincisi, hücumçu “Atletiko”ya qəzəblidir, çünki klub “Barselona”nın təklifinə cavab vermir. Alvares bir sıra oxşar hadisələrdən üzülür.

İdman.Biz
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