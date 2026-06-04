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İsveç Yunanıstanla yoldaşlıq görüşündə qələbəni əldən verib

Dünya futbolu
Xəbərlər
4 İyun 2026 23:22
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İsveç Yunanıstanla yoldaşlıq görüşündə qələbəni əldən verib

DÇ-2026-ya hazırlıq çərçivəsində ABŞ, Kanada və Meksikada keçirilən İsveç və Yunanıstan arasında yoldaşlıq oyunu başa çatıb.

İdman.Biz bildirir ki, komandalar İsveçin Stokholm şəhərindəki “Strawberry Arena”da qarşılaşıblar. Yekun hesab 2:2 olub.

10-cu dəqiqədə müdafiəçi Konstantinos Tsimikas Yunanıstanı irəli çıxarıb. 53-cü dəqiqədə hücumçu Viktor Gyökereş hesabı bərabərləşdirib. 69-cu dəqiqədə Qustaf Nilsson İsveçin ikinci qolunu vurub. 90+6-cı dəqiqədə hücumçu Georgios Masouras hesabı bərabərləşdirib.

Dünya çempionatında İsveç F qrupunda oynayacaq və Tunis, Niderland və Yaponiya ilə qarşılaşacaq. Yunanıstan Şotlandiya, Danimarka və Belarusla seçmə qrupda dördüncü yeri tutduqdan sonra dünya çempionatının final mərhələsinə vəsiqə qazana bilməyib.

İdman.Biz
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