“Liverpul” İraolanın baş məşqçi təyin olduğunu elan edib

“Liverpul” rəsmi saytında Andoni İraolanın baş məşqçi təyin olunduğunu elan edib.
İdman.Biz bildirir ki, daha əvvəl ispan məşqçinin iki illik müqavilə imzalayacağı bildirilirdi. Mayın 30-da “Liverpul” Arne Slotun baş məşqçi vəzifəsindən getdiyini elan etdi.
43 yaşlı məşqçinin son klubu ötən mövsümün sonunda ayrıldığı “Bornmut” olub. İraolanın rəhbərliyi altında “albalılar” 57 xal qazandı və İngiltərə Premyer Liqasının turnir cədvəlində altıncı yerdədir. 60 xalla “Liverpul” beşinci yerdə qərarlaşıb. İspaniyalı məşqçi 2023-cü ilin yayından bəri “Bornmut” komandasına rəhbərlik edir.