“Everton” “Arsenal”ın hücumçusunu transfer etmək istəyir

“Everton” “Arsenal”ın hücumçusu Qabriel Jezusla müqavilə imzalamaqda maraqlıdır, lakin London klubunun şərtlərini yerinə yetirmək istəmir.
İdman.Biz bu barədə “Football Insider”ə istinadən məlumat verir.
“Everton” iki əsas maneə ilə üzləşir. Birincisi, maliyyə limitidir: “Arsenal” 29 yaşlı braziliyalı oyunçunu 20 milyon funt sterlinqə (23 milyon avro) qiymətləndirir ki, bu da “Everton”un limitidən çoxdur. İkincisi, əmək haqqı xərcləridir: Jezus London klubunda ən yüksək maaşlardan birini alır ki, bu da “Everton”un büdcəsinə ciddi yük yarada bilər.
Oyunçunun ötən mövsümkü statistikası transferin cəlbediciliyini daha da azaldır: 27 matçda cəmi altı qol vurub və diz zədəsi səbəbindən altı ay meydandan kənarda qalıb. Transfermarkt Jezusu 17 milyon avro dəyərində qiymətləndirir.