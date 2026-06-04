4 İyun 2026
AZ

“Everton” “Arsenal”ın hücumçusunu transfer etmək istəyir

Dünya futbolu
Xəbərlər
4 İyun 2026 09:09
39
“Everton” “Arsenal”ın hücumçusunu transfer etmək istəyir

“Everton” “Arsenal”ın hücumçusu Qabriel Jezusla müqavilə imzalamaqda maraqlıdır, lakin London klubunun şərtlərini yerinə yetirmək istəmir.

İdman.Biz bu barədə “Football Insider”ə istinadən məlumat verir.

“Everton” iki əsas maneə ilə üzləşir. Birincisi, maliyyə limitidir: “Arsenal” 29 yaşlı braziliyalı oyunçunu 20 milyon funt sterlinqə (23 milyon avro) qiymətləndirir ki, bu da “Everton”un limitidən çoxdur. İkincisi, əmək haqqı xərcləridir: Jezus London klubunda ən yüksək maaşlardan birini alır ki, bu da “Everton”un büdcəsinə ciddi yük yarada bilər.

Oyunçunun ötən mövsümkü statistikası transferin cəlbediciliyini daha da azaldır: 27 matçda cəmi altı qol vurub və diz zədəsi səbəbindən altı ay meydandan kənarda qalıb. Transfermarkt Jezusu 17 milyon avro dəyərində qiymətləndirir.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Mourinyo Kalafiorini “Real”a gətirmək istəyir
08:12
Dünya futbolu

Mourinyo Kalafiorini “Real”a gətirmək istəyir

Mourinyo oyunçunun çoxyönlülüyündən təsirlənib
“Mançester Yunayted” “Brentford”un hücumçusu ilə maraqlanır
07:10
Dünya futbolu

“Mançester Yunayted” “Brentford”un hücumçusu ilə maraqlanır

Transfermarkt-a görə, Tiaqonun bazar dəyəri 65 milyon avrodur
“Arsenal”la “Bavariya” “Ayntraxt”ın müdafiəçisi uğrunda mübarizə aparırlar
06:17
Dünya futbolu

“Arsenal”la “Bavariya” “Ayntraxt”ın müdafiəçisi uğrunda mübarizə aparırlar

Braun bu mövsüm “Ayntraxt”da 42 oyuna çıxıb, dörd qol vurub
Rikelme: “Barselona” 12 oyunçu ilə oynayır, hakim onların tərəfindədir”
05:41
Dünya futbolu

Rikelme: “Barselona” 12 oyunçu ilə oynayır, hakim onların tərəfindədir”

“Real Madrid”in prezidenti seçkiləri iyunun 7-də keçiriləcək
DÇ-2026-nın oyunları şimşək səbəbindən dayandırılacaq
05:11
DÇ-2026

DÇ-2026-nın oyunları şimşək səbəbindən dayandırılacaq

Oyun davam etməzdən əvvəl son şimşək çaxmasından sonra 30 dəqiqəlik müddət keçməlidir
Bernardo Silva gələcəyi ilə bağlı DÇ-2026-dan sonra qərar verəcək
04:46
Dünya futbolu

Bernardo Silva gələcəyi ilə bağlı DÇ-2026-dan sonra qərar verəcək

Bernardo Silva 2017-ci ilin iyul ayından “Mançester Siti”də oynayır

Ən çox oxunanlar

Minifutbol üzrə Avropa çempionatı: Millimiz 1/4 finalda
2 İyun 01:16
Futbol

Minifutbol üzrə Avropa çempionatı: Millimiz 1/4 finalda - YENİLƏNİB + VİDEO

Avropa çempionatı iyunun 4-də yekunlaşacaq
Millimiz Dünya Kubokunda növbəti oyununu keçirib
1 İyun 22:59
Basketbol

Millimiz Dünya Kubokunda növbəti oyununu keçirib - YENİLƏNİB

3x3 basketbol üzrə Dünya Kubokuna iyunun 7-də yekun vurulacaq
Bakıdakı Dünya Kubokunda iştirak edəcək Azərbaycan gimnastları bəlli olub
2 İyun 17:03
Gimnastika

Bakıdakı Dünya Kubokunda iştirak edəcək Azərbaycan gimnastları bəlli olub

Turnirdə 10-dan çox ölkənin idmançıları medallar uğrunda mübarizə aparacaq
Avropa çempionatı: Minifutbol millimiz yarımfinalda - FOTO/VİDEO
3 İyun 01:19
Futbol

Avropa çempionatı: Minifutbol millimiz yarımfinalda - FOTO/VİDEO

Yarımfinalda yığmamız Serbiya ilə qarşılaşacaq