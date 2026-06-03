3 İyun 2026
AZ

“Ayaks” “Real”ın yarımmüdafiəçisini transfer etməyə yaxındır

Dünya futbolu
Xəbərlər
3 İyun 2026 19:45
101
“Ayaks” “Real”ın yarımmüdafiəçisini transfer etməyə yaxındır

“Ayaks” “Real Madrid”in mərkəz yarımmüdafiəçisi Daniel Sebalyosla müqavilə imzalamaq üçün danışıqların son mərhələsindədir.

İdman.Biz bu barədə jurnalist və insayder Matteo Morettoya istinadən bildirir.

29 yaşlı futbolçu bu yay Niderland klubuna qoşula bilər.

Klubun məşqçilər heyəti daha gənc oyunçulara üstünlük verdiyi üçün Sebalyos daha çox oyun vaxtı axtararaq "Real Madrid"dən ayrılmaq niyyətindədir. “Ayaks” Sebalyos üçün “Real Madrid”ə təxminən 6 milyon avro təklif edib, lakin Madrid klubu hələlik yekun qərar verməyib. Yarımmüdafiəçi bu mövsüm “Real Madrid”də 23 oyunda meydana çıxıb, qol vurmayıb və məhsuldar ötürmə etməyib.

Sebalyosun Madrid klubu ilə müqaviləsi 2027-ci ilə qədərdir. Transfermarkt-a görə, onun bazar dəyəri 8 milyon avrodur.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Kürasao millisində cəmi bir kürasaolu var
20:46
DÇ-2026

Kürasao millisində cəmi bir kürasaolu var

Doğulduqları yerdən başqa bir ölkədə oynayacaq oyunçular arasında fransızlar daha çoxdur
“Napoli”nin yarımmüdafiəçisi ilə bir neçə MLS klubu maraqlanır
20:16
Dünya futbolu

“Napoli”nin yarımmüdafiəçisi ilə bir neçə MLS klubu maraqlanır

De Brüynenin “Napoli” ilə müqaviləsi 2027-ci ilə qədərdir
Futbolçular dünya çempionatında yeni qaydalarla oynayacaqlar
20:01
DÇ-2026

Futbolçular dünya çempionatında yeni qaydalarla oynayacaqlar

Çempionat iyunun 11-də start götürəcək
De la Fuente: “Əminik ki, Yamal 15 iyuna qədər hazır olacaq”
19:30
Dünya futbolu

De la Fuente: “Əminik ki, Yamal 15 iyuna qədər hazır olacaq”

İspaniyanın 2026-cı il dünya çempionatındakı ilk oyunu 15 iyunda keçiriləcək
“Kristal Palas” yeni baş məşqçi seçib - Romano
18:45
Dünya futbolu

“Kristal Palas” yeni baş məşqçi seçib - Romano

“Kristal Palas” Saj ilə danışıqlarda əhəmiyyətli irəliləyiş əldə edib
Hoylund “Napoli”də qaldı: “Mançester Yunayted”ə 100 milyonluq gəlir
18:13
Futbol

Hoylund “Napoli”də qaldı: “Mançester Yunayted”ə 100 milyonluq gəlir

Danimarkalı hücumçunun İtaliya klubuna keçidi rəsmiləşib

Ən çox oxunanlar

Minifutbol üzrə Avropa çempionatı: Millimiz 1/4 finalda
2 İyun 01:16
Futbol

Minifutbol üzrə Avropa çempionatı: Millimiz 1/4 finalda - YENİLƏNİB + VİDEO

Avropa çempionatı iyunun 4-də yekunlaşacaq
Millimiz Dünya Kubokunda növbəti oyununu keçirib
1 İyun 22:59
Basketbol

Millimiz Dünya Kubokunda növbəti oyununu keçirib - YENİLƏNİB

3x3 basketbol üzrə Dünya Kubokuna iyunun 7-də yekun vurulacaq
Azərbaycan cüdoçuları Qratsda beş medal qazandılar - YENİLƏNİB + FOTO
31 May 22:48
Cüdo

Azərbaycan cüdoçuları Qratsda beş medal qazandılar - YENİLƏNİB + FOTO

Gənclərdən ibarət millimiz Avropa Kubokunu iki qızıl və üç bürünclə başa vurub
Avropa çempionatı: Minifutbol millimiz yarımfinalda - FOTO/VİDEO
01:19
Futbol

Avropa çempionatı: Minifutbol millimiz yarımfinalda - FOTO/VİDEO

Yarımfinalda yığmamız Serbiya ilə qarşılaşacaq