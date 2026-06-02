2 İyun 2026
“Real Madrid” Mourinyo üçün 15 milyon avro ödəyə bilər

2 İyun 2026 02:15
Portuqaliyalı məşqçi Joze Mourinyo ilə müqaviləsindəki sərbəst buraxılma bəndi başa çatdıqdan sonra “Real Madrid”in baş məşqçi vəzifəsini tutmaq üçün 15 milyon avroya qədər pul ödəməli ola bilər.

İdman.Biz bu barədə “The Athletic”ə iatinadən məlumat verir.

Mənbəyə görə, Mourinyonun "Benfika" ilə müqaviləsində təxminən 6 milyon avroluq sərbəst buraxılma bəndi var idi. Bəndin mövsümün bitməsindən 10 iş günü sonra - 29 may cümə günü başa çatması planlaşdırılırdı. “Real Madrid”in artıq Mourinyoya razılıq verdiyi, lakin prezident seçkiləri səbəbindən bəndi aktivləşdirə bilmədiyi bildirilir.

Madrid klubunun prezident seçkiləri 7 iyun bazar günü keçiriləcək. Hazırkı prezident Florentino Peresdən əlavə, 37 yaşlı sahibkar Enrike Rikelme də namizədliyini irəli sürüb.

