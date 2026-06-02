“İnter” Stefan de Vreyə yeni müqavilə təklif edib

Jurnalist və insayder Fabrizio Romanonun sözlərinə görə, “İnter” müdafiəçi Stefan de Vreyə yeni qısamüddətli müqavilə təklif edib.
İdman.Biz bildirir ki, oyunçuya digər klublardan təkliflər gəlib, lakin qərar onun ixtiyarındadır.
De Vrey 2018-ci ildən “İnter”də oynayır. Bu müddət ərzində o, “nerazzurri”nin heyətində 296 oyunda meydana çıxıb, 13 qol vurub və səkkiz məhsuldar ötürmə edib. O, komanda ilə üç Seriya A titulunu, üç İtaliya Kubokunu və üç İtaliya Superkubokunu qazanıb.
De Vreyin “İnter”lə hazırkı müqaviləsi 30 iyun 2026-cı ilə qədərdir.