Türkiyə millisi Şimali Makedoniyanı yoldaşlıq oyununda darmadağın edib - VİDEO

2 İyun 2026
Türkiyə millisi Şimali Makedoniyanı yoldaşlıq oyununda darmadağın edib

2 İyun 2026 00:07
Türkiyə millisi Şimali Makedoniyanı yoldaşlıq oyununda darmadağın edib

Türkiyə və Şimali Makedoniya arasında keçirilən yoldaşlıq oyunu başa çatıb.

İdman.Biz bildirir ki, Türkiyə komandası 4:0 hesablı qələbəni qeyd edib.

Yarımmüdafiəçi Orkun Kökçü ikinci dəqiqədə hesabı açıb. 16-cı dəqiqədə hücumameyilli yarımmüdafiəçi Can Uzun Türkiyənin üstünlüyünü ikiqat artırıb. 53-cü dəqiqədə hücumçu Dəniz Gül komandasının üçüncü qolunu vurub. 70-ci dəqiqədə ehtiyat oyunçu Barış Alper Yılmaz son hesabı müəyyənləşdirib.

Türkiyə 2026-cı il Dünya Kuboku kampaniyasına D qrupunda başlayacaq və burada Avstraliya, Paraqvay və ABŞ ilə qarşılaşacaq.

