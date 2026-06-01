Xviça, Yamal və Mbappe Çempionlar Liqasının rəmzi komandasına daxil edilib

WhoScored 2025/26 mövsümünün Çempionlar Liqasının rəmzi komandasının versiyasını açıqlayıb.
İdman.Biz-in məlumatına görə, komandaya turnirin qalibi PSJ-nin dörd oyunçusu daxildir. Onlar əsas vaxtda 1:1 hesablı heç-heçədən sonra finalda Londonun “Arsenal” komandasını penaltilərdə 4:3 hesabı ilə məğlub ediblər.
Komandaya Tibo Kurtua (“Real Madrid”), Əşrəf Hakimi (PSJ), Vircil van Deyk (“Liverpul”), Alessandro Bastoni (“İnter”), Nuno Mendeş (PSJ), Vitinya (PSJ), Dominik Şoboslai ("Liverpul"), Lamin Camal (“Barselona”), Kilian Mbappe (“Real Madrid”), Harri Keyn (“Bavariya”) və Xviça Kvaratsxeliya (PSJ) daxildir.
“Real Madrid”in hücumçusu Kilian Mbappe WhoScored-ə görə 8.12 balla ən yüksək reytinqi alıb. Harri Keyn (“Bavariya”) 8.08 ikinci, Lamin Yamal (“Barselona”) isə 8.04 balla üçüncü yerdədir.