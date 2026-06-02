Deniz Undav “Ştutqart”la müqaviləsini uzadıb

Almaniya milli komandasının hücumçusu Deniz Undav “Ştutqart”la yeni müqavilə imzalayıb.
Oyunçunun komanda ilə yeni müqaviləsi 2029-cu ilin yayına qədərdir və daha bir mövsüm üçün seçim imkanı da var.
Ötən mövsüm 46 matçda Undav 25 qol vurub və 14 məhsuldar ötürmə edib. Transfermarkt-a görə, onun hazırkı bazar dəyəri 22 milyon avrodur. O, əvvəllər “Yunion”, “Brayton” və digər klublarda oynayıb. Undav 2024/25 mövsümündə “Ştutqart”la Almaniya Kubokunu qazanıb və ötən mövsüm yarışın finalına çıxıb.