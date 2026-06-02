“Liverpul”un keçmiş oyunçusu Andoni İraolanın köməkçisi ola bilər

Mundo Deportivo-nun məlumatına görə, keçmiş futbolçu Tyaqo Alkantara Andoni İraolanın “Liverpuld”akı məşqçilər heyətinə qoşula bilər.
İdman.Biz bildirir ki, ötən mövsüm Tyaqo Hans-Diter Flikin “Barselona”dakı komandasında çalışmış və bu vəzifədə özünü təsdiqləmişdi.
Arne Slotun işdən çıxarılmasından sonra ispan məşqçi Andoni İraola “Liverpul”un yeni baş məşqçisi olmağa əsas namizəddir. 43 yaşlı məşqçinin son klubu cari mövsümün sonunda ayrıldığı “Bornmut” olub. İraolanın rəhbərliyi altında “albalılar” 57 xal qazanıb və turnir cədvəlində altıncı yerdədir. 60 xalla "Liverpul" beşinci yeri tutub. İspaniyalı mütəxəssis 2023-cü ilin yayından bəri "Bornmut"a rəhbərlik edir.
Tyaqo Alkantara “Liverpul”, “Barselona” və “Bavariya” kimi klublarda oynayıb. Alkantara peşəkar futboldan 2024-cü ilin iyul ayında təqaüdə çıxıb.