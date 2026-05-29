29 May 2026
“Barselona” “Arsenal”ın müdafiəçisini hədəfləyir

29 May 2026 09:08
“Barselona” “Arsenal”ın mərkəz müdafiəçisi Pyero İnkapyenin transferi ilə maraqlanır.

İdman.Biz bildirir ki, 24 yaşlı futbolçu sentyabr ayından bəri “topçular”da “Bayer Leverkuzen”dən icarə əsasında oynayırdı, lakin London klubunun mövsümün sonunda ekvadorlu futbolçunu alacağı bildirilirdi.

“Daily Mail” qəzetinin məlumatına görə, “Barselona”nın idman direktoru Deko İnkapyenin transferinin çətin bir iş olduğunu başa düşür, lakin “Barselona” bunu sınamağa hazırdır. Müdafiəçi “Arsenal”dakı mövqeyindən məmnundur.

Bu mövsüm İnkapye bütün turnirlərdə 40 oyunda meydana çıxıb, bir qol vurub və iki məhsuldar ötürmə edib. Onun Leverkuzen klubu ilə hazırkı müqaviləsi 2029-cu ilin yayına qədərdir. Transfermarkt-dakı məlumata görə, onun bazar dəyəri 50 milyon avrodur.

