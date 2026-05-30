Ançelotti Neymarın millidəki perspektivlərindən danışıb

Braziliya millisinin baş məşqçisi Karlo Ançelotti hücumçu Neymarın zədəsi və onun komandadakı perspektivləri barədə şərh verib.
İdman.Biz xəbər verir ki, daha əvvəl hücumçunun əzələ zədəsi aldığı və təxminən üç həftə oynaya bilməyəcəyi bildirilirdi.
“Çağırışdan əvvəl Santosdan oyunçunun kiçik bir problemi olduğunu bildirən bir açıqlama aldıq. O, buna layiq olduğunu düşündükləri üçün çağırılıb.
İnanırıq ki, o, tezliklə sağalacaq və hazır olacaq. O, yaxşı məşq edir və həvəslə doludur. Neymar sağalana və mövcud olana qədər bizimlə olacaq. Onun ilk oyuna, bəlkə də ikinci oyuna hazır olacağını gözləyirik. Şübhəsiz ki, heç bir dəyişiklik etməyəcəyik. 26 oyunçumuz var”, - deyə Ançelotti ESPN-ə bildirib.
Braziliya millisinin dünya çempionatındakı ilk oyunu Mərakeşə qarşı olacaq. Oyun 14 iyunda keçiriləcək.