Deniz Undav “Ştutqart”la yeni müqaviləni razılaşdırıb

Hücumçu Deniz Undav “Ştutqartl”a müqavilənin müddətini uzadıb.
İdman.Biz bildirir ki, bu barədə jurnalist və insayder Florian Plettenberq məlumat verib.
Mənbənin məlumatına görə, tərəflər 2029-cu ilin yayına qədər olan əmək müqaviləsi barədə razılığa gəliblər.
Ötən mövsüm 46 matçda Undav 25 qol vurub və 14 məhsuldar ötürmə edib. Transfermarkt-a görə, onun hazırkı bazar dəyəri 22 milyon avrodur. O, əvvəllər “Yunion”, “Brayton” və digər klublarda oynayıb. Undav 2024/25 mövsümündə “Ştutqart”la Almaniya Kubokunu qazanıb və ötən mövsüm yarışın finalına çıxıb.