27 May 2026
AZ

De Dzerbinin “Tottenhem”ə gətirmək istədiyi oyunçular məlum olub - The Independent

Dünya futbolu
Xəbərlər
27 May 2026 06:16
214
De Dzerbinin “Tottenhem”ə gətirmək istədiyi oyunçular məlum olub - The Independent

“Tottenhem Hotspur” cari mövsümün sonunda “Mançester Siti2dən ayrılacaq mərkəz müdafiəçisi Con Stounzu transfer etməyi düşünür.

İdman.Biz-in “The Independent”ə istinadən məlumatına görə, London klubu 31 yaşlı futbolçunu komandanın ehtiyac duyduğu lider kimi görür.

Mənbənin məlumatına görə, “Tottenhem”in çalışdırıcısı Roberto De Dzerbi yeni qapıçı əldə etmək istəyir. “Mançester Siti”nin qapıçısı Ceyms Trafford seçim kimi nəzərdən keçirilir.

De Dzerbinin keçmiş klubu “Brayton”dan oyunçuları transfer etməyi düşündüyü bildirilir. İtaliyalı menecer müdafiəçi Yan Pol van Hekke, yarımmüdafiəçi Karlos Baleba və qapıçı Bart Verbrüqqenlə transfer etməkdə maraqlıdır.

“Tottenhem” həmçinin “Bornmut”un müdafiəçisi Markos Senesi və “Liverpul”un müdafiəçisi Endryu Robertsonla da maraqlanır. Hər iki oyunçu mövsümün sonunda klublarını tərk edəcək.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Milan” İraolaya 2029-cu ilə qədər müqavilə təklif edib
05:13
Dünya futbolu

“Milan” İraolaya 2029-cu ilə qədər müqavilə təklif edib

Cari mövsümün sonunda ispan məşqçi “Bornmut”dan ayrılacaq
Luis Enrike PSJ və “Arsenal”ın oyun tərzlərini müqayisə edib
04:19
Dünya futbolu

Luis Enrike PSJ və “Arsenal”ın oyun tərzlərini müqayisə edib

Komandalar mayın 30-da Çempionlar Liqasının finalında qarşılaşacaqlar
Niko Pas “Real”a keçmək əvəzinə “Komo”da qalmağı seçib
03:11
Dünya futbolu

Niko Pas “Real”a keçmək əvəzinə “Komo”da qalmağı seçib

Pas karyerasına “Real Madrid”də başlayıb
“Arsenal” Artetanın sızdırılmış videosu ilə bağlı araşdırmaya başlayıb
01:53
Dünya futbolu

“Arsenal” Artetanın sızdırılmış videosu ilə bağlı araşdırmaya başlayıb

Artetanın açıqlamalarını ehtiva edən video artıq sosial mediadan silinib
“Real Madrid” prezident seçkilərinin tarixini açıqlayıb
01:35
Dünya futbolu

“Real Madrid” prezident seçkilərinin tarixini açıqlayıb

2006-cı ildən bəri ilk dəfə olaraq ən yüksək vəzifə uğrunda ən azı iki namizəd mübarizə aparacaq
ABŞ millisinin dünya çempionatı üçün heyəti açıqlanıb
00:58
DÇ-2026

ABŞ millisinin dünya çempionatı üçün heyəti açıqlanıb

ABŞ millisi dünya çempionatında D qrupunda Paraqvay, Avstraliya və Türkiyə ilə oynayacaq

Ən çox oxunanlar

“Roma” və “Komo” Çempionlar Liqasına, “Milan” və “Yuventus” isə Avropa Liqasına gedir - YENİLƏNİB + VİDEO
25 May 02:01
Futbol

“Roma” və “Komo” Çempionlar Liqasına, “Milan” və “Yuventus” isə Avropa Liqasına gedir - YENİLƏNİB + VİDEO

Seriya A-nın son turunda avrokubok və aşağı liqa məsələsinə aydınlıq gəlib
Azərbaycan Premyerliqasına bu görüntü və 1:1 hesabı ilə yekun vuruldu - YENİLƏNİB + VİDEO
24 May 18:07
Futbol

Azərbaycan Premyerliqasına bu görüntü və 1:1 hesabı ilə yekun vuruldu - YENİLƏNİB + VİDEO

Bu oyunla mövsümə yekun vuruldu
“Şamaxı” daha bir oyunçusu ilə də vidalaşdı
25 May 21:10
Futbol

“Şamaxı” daha bir oyunçusu ilə də vidalaşdı - YENİLƏNİB

Bölgə klubu Kərim Rossi ilə də ayrılıb
Karateçilərimiz Avropa çempionatında doqquz medal qazanıblar - YENİLƏNİB
25 May 00:37
Karate

Karateçilərimiz Avropa çempionatında doqquz medal qazanıblar - YENİLƏNİB

Dünya şöhrətli yapon karate ustası, doqquzuncu dan qara kəmər sahibi Şixan Kaqava ilə də görüş olub