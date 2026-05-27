27 May 2026
27 May 2026 07:15
“Roma” “Aston Villa”dan Malenin transferini açıqlayıb

“Roma” rəsmi saytında hücumçu Donyell Malenin “Aston Villa”dan transfer olunduğunu elan edib.

İdman.Biz bildirir ki, 27 yaşlı hücumçunun müqaviləsi 30 iyun 2030-cu ilə qədərdir.

Yanvar ayında niderlandlı oyunçu “Roma” klubuna icarəyə verilib. Bu müddət ərzində Malen A Seriyasında 18 oyunda meydana çıxıb, 14 qol vurub və iki məhsuldar ötürmə edib. Transfermarkt-ın məlumatına görə, onun bazar dəyəri 35 milyon avrodur.

“Roma” ötən mövsüm A Seriyasında 73 xal qazanaraq üçüncü yeri tutaraq Çempionlar Liqasına vəsiqə qazanıb.

