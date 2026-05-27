Arteta son mövsümdə Premyer Liqanın ən yaxşı məşqçisi seçilib - FOTO

“Arsenal”ın baş məşqçisi Mikel Arteta İngiltərə Premyer Liqasının 2025/2026 mövsümünün ən yaxşı məşqçisi seçilib.
İdman.Biz bu barədə turnirin rəsmi hesabına istinadən bildirir.
Artetanın rəhbərliyi altında “topçular” İngiltərə çempionu olublar. Onlar 38 oyundan 85 xal qazandılar ki, bu da ən yaxın rəqibi “Mançester Siti”dən yeddi xal çoxdur. “Arsenal” 22 ildən sonra ilk dəfə Premyer Liqanın qalibi olub.
Arteta 2019-cu ilin dekabr ayından bəri London komandasına rəhbərlik edir. Bu müddət ərzində İngiltərə Premyer Liqasından əlavə, “Arsenal” İngiltərə Kubokunu və iki dəfə İngiltərə Superkubokunu qazanıb.
30 may şənbə günü Artetanın komandası Çempionlar Liqasının finalında PSJ ilə qarşılaşacaq. Oyun Budapeştdəki “Puşkaş Arena”da keçiriləcək.