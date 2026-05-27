27 May 2026
AZ

Modriç “Milan”la müqaviləsini yeniləməyəcək - Tuttosport

Dünya futbolu
Xəbərlər
27 May 2026 09:08
120
Modriç “Milan”la müqaviləsini yeniləməyəcək - Tuttosport

Xorvatiya millisinin yarımmüdafiəçisi Luka Modriç “Milan”la müqaviləsini yeniləməyəcək və bu yay klubdan ayrılacaq.

İdman.Biz bu barədə Tuttosport-a istinadən məlumat verir.

Mənbənin məlumatına görə, yarımmüdafiəçi artıq İtaliya klubunun rəhbərliyini qərarı ilə bağlı məlumatlandırıb. Xorvatiyalı mütəxəssis mövsümün sonunda komandanın Çempionlar Liqasına vəsiqə qazanmasına kömək etmək istəyirdi, lakin “Milan” buna nail ola bilmədi və bu, baş məşqçi Massimiliano Alleqri, baş menecer Corco Furlani və idman direktoru İqli Tarenin işdən çıxarılmasına səbəb oldu.

Modriç “Milan”a 2025-ci ilin yayında azad agent kimi qoşulub. Ötən mövsüm yarımmüdafiəçi “Milan”da 37 oyunda iki qol vurub və üç məhsuldar ötürmə edib. Onun “rossoneri” ilə müqaviləsi 30 iyun 2026-cı ilə qədərdir.

Modriç daha əvvəl “Real Madrid”də oynayıb. “Real Madrid”də keçirdiyi 13 il ərzində Modriç altı dəfə Çempionlar Liqasını, dörd dəfə İspaniya liqasının titulunu və iki dəfə Kral Kubokunu qazanıb. 39 yaşlı yarımmüdafiəçi həmçinin İspaniya Superkubokunu, Klublararası Dünya Kubokunu və UEFA Superkubokunu beş dəfə qazanıb. 2024-cü ildə Modriç “Real Madrid”lə Qitələrarası Kuboku qazanıb.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

UEFA Konfrans Liqasının qalibi bəlli olur
09:18
Dünya futbolu

UEFA Konfrans Liqasının qalibi bəlli olur

İki debütant Avropa kuboku uğrunda mübarizə aparacaq
Arteta son mövsümdə Premyer Liqanın ən yaxşı məşqçisi seçilib
08:14
Dünya futbolu

Arteta son mövsümdə Premyer Liqanın ən yaxşı məşqçisi seçilib - FOTO

Artetanın rəhbərliyi altında “topçular” İngiltərə çempionu olublar
“Roma” “Aston Villa”dan Malenin transferini açıqlayıb
07:15
Dünya futbolu

“Roma” “Aston Villa”dan Malenin transferini açıqlayıb

27 yaşlı hücumçunun müqaviləsi 30 iyun 2030-cu ilə qədərdir
De Dzerbinin “Tottenhem”ə gətirmək istədiyi oyunçular məlum olub - The Independent
06:16
Dünya futbolu

De Dzerbinin “Tottenhem”ə gətirmək istədiyi oyunçular məlum olub - The Independent

De Dzerbinin keçmiş klubu “Brayton”dan oyunçuları transfer etməyi düşündüyü bildirilir
“Milan” İraolaya 2029-cu ilə qədər müqavilə təklif edib
05:13
Dünya futbolu

“Milan” İraolaya 2029-cu ilə qədər müqavilə təklif edib

Cari mövsümün sonunda ispan məşqçi “Bornmut”dan ayrılacaq
Luis Enrike PSJ və “Arsenal”ın oyun tərzlərini müqayisə edib
04:19
Dünya futbolu

Luis Enrike PSJ və “Arsenal”ın oyun tərzlərini müqayisə edib

Komandalar mayın 30-da Çempionlar Liqasının finalında qarşılaşacaqlar

Ən çox oxunanlar

“Roma” və “Komo” Çempionlar Liqasına, “Milan” və “Yuventus” isə Avropa Liqasına gedir - YENİLƏNİB + VİDEO
25 May 02:01
Futbol

“Roma” və “Komo” Çempionlar Liqasına, “Milan” və “Yuventus” isə Avropa Liqasına gedir - YENİLƏNİB + VİDEO

Seriya A-nın son turunda avrokubok və aşağı liqa məsələsinə aydınlıq gəlib
Azərbaycan Premyerliqasına bu görüntü və 1:1 hesabı ilə yekun vuruldu - YENİLƏNİB + VİDEO
24 May 18:07
Futbol

Azərbaycan Premyerliqasına bu görüntü və 1:1 hesabı ilə yekun vuruldu - YENİLƏNİB + VİDEO

Bu oyunla mövsümə yekun vuruldu
“Şamaxı” daha bir oyunçusu ilə də vidalaşdı
25 May 21:10
Futbol

“Şamaxı” daha bir oyunçusu ilə də vidalaşdı - YENİLƏNİB

Bölgə klubu Kərim Rossi ilə də ayrılıb
Karateçilərimiz Avropa çempionatında doqquz medal qazanıblar - YENİLƏNİB
25 May 00:37
Karate

Karateçilərimiz Avropa çempionatında doqquz medal qazanıblar - YENİLƏNİB

Dünya şöhrətli yapon karate ustası, doqquzuncu dan qara kəmər sahibi Şixan Kaqava ilə də görüş olub