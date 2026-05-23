A Seriyası: Çempion mövsümü heç-heçə ilə başa vurdu - VİDEO

İtaliya A Seriyası mövsümünün 38-ci turunun “Bolonya” və “İnter” arasında keçirilən son oyunu başa çatıb.
İdman.Biz bildirir ki, Bolonyadakı “Renato Dall'Ara” stadionunda baş tutan oyun 3:3 hesablı heç-heçə ilə bitib.
“İnter”in müdafiəçisi Federiko Dimarko matçın ilk qolunu 22-ci dəqiqədə vurub. “Bolonya”nın hücumçusu Federiko Bernardeski 25-ci dəqiqədə hesabı bərabərləşdirib. Yarımmüdafiəçi Tommaso Pobeqa 42-ci dəqiqədə ev sahibi komandanı irəli çıxarıb. İkinci hissədə “İnter”in yarımmüdafiəçisi Petr Zelinski 48-ci dəqiqədə öz qapısına qol vurub. Qonaq hücumçu Françesko Espozito 64-cü dəqiqədə komandasının ikinci qolunu vurub. Oyunun sonlarında, 87-ci dəqiqədə “İnter”ın yarımmüdafiəçisi Endi Diuf hesabı bərabərləşdirib.
38 oyundan sonra “Bolonya” 56 xalla A Seriyası turnir cədvəlində səkkizinci yerdə başa vurub. “İnter” isə 87 xalla çempion olub.