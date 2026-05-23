23 May 2026
AZ

A Seriyası: Çempion mövsümü heç-heçə ilə başa vurdu - VİDEO

Dünya futbolu
Xəbərlər
23 May 2026 22:12
100
A Seriyası: Çempion mövsümü heç-heçə ilə başa vurdu

İtaliya A Seriyası mövsümünün 38-ci turunun “Bolonya” və “İnter” arasında keçirilən son oyunu başa çatıb.

İdman.Biz bildirir ki, Bolonyadakı “Renato Dall'Ara” stadionunda baş tutan oyun 3:3 hesablı heç-heçə ilə bitib.

“İnter”in müdafiəçisi Federiko Dimarko matçın ilk qolunu 22-ci dəqiqədə vurub. “Bolonya”nın hücumçusu Federiko Bernardeski 25-ci dəqiqədə hesabı bərabərləşdirib. Yarımmüdafiəçi Tommaso Pobeqa 42-ci dəqiqədə ev sahibi komandanı irəli çıxarıb. İkinci hissədə “İnter”in yarımmüdafiəçisi Petr Zelinski 48-ci dəqiqədə öz qapısına qol vurub. Qonaq hücumçu Françesko Espozito 64-cü dəqiqədə komandasının ikinci qolunu vurub. Oyunun sonlarında, 87-ci dəqiqədə “İnter”ın yarımmüdafiəçisi Endi Diuf hesabı bərabərləşdirib.

38 oyundan sonra “Bolonya” 56 xalla A Seriyası turnir cədvəlində səkkizinci yerdə başa vurub. “İnter” isə 87 xalla çempion olub.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Acun Ilıcalının klubu İngiltərə Premyer Liqasına vəsiqə qazanıb
20:45
Dünya futbolu

Acun Ilıcalının klubu İngiltərə Premyer Liqasına vəsiqə qazanıb - VİDEO

Daha əvvəl “Koventri Siti” və “İpsviç Taun” birbaşa Premyer Liqaya yüksəlmişdilər
“Seltik” 43-cü dəfə Şotlandiya Kubokunu qazanıb
20:11
Dünya futbolu

“Seltik” 43-cü dəfə Şotlandiya Kubokunu qazanıb

Klub həmçinin 2025/26 mövsümündə Şotlandiya çempionu olub
Simeone Qvardiolanın dünyanın ən yaxşı məşqçisi olmasının səbəbini izah edib
19:56
Dünya futbolu

Simeone Qvardiolanın dünyanın ən yaxşı məşqçisi olmasının səbəbini izah edib

İspaniyalı məşqçi klubda 10 il işlədikdən sonra “şəhərlilər”dən ayrılacaq
Asensio Alabanın gedişindən sonra “Real”da 4 nömrəli formanı geyinmək istəyir
18:39
Dünya futbolu

Asensio Alabanın gedişindən sonra “Real”da 4 nömrəli formanı geyinmək istəyir

“Real Madrid” rəsmi saytında David Alabanın mövsümün sonunda klubdan ayrıldığını təsdiqləyib
İtaliya A Seriyasının ən yaxşıları müəyyənləşib
18:22
Futbol

İtaliya A Seriyasının ən yaxşıları müəyyənləşib

Siyahıda türkiyəli futbolçu da var
La Liqada “bürünc” və elitada qalacaq komandalar müəyyənləşəcək - İDMAN.BİZ-in İCMALI
17:36
Futbol

La Liqada “bürünc” və elitada qalacaq komandalar müəyyənləşəcək - İDMAN.BİZ-in İCMALI

İspaniya çempionatının son turunda bütün suallara aydınlıq gələcək

Ən çox oxunanlar

“Sumqayıt” mövsümün son matçında əzmkar mübarizəyə rəğmən, “Qarabağ”a məğlub oldu
22 May 21:25
Futbol

“Sumqayıt” mövsümün son matçında əzmkar mübarizəyə rəğmən, “Qarabağ”a məğlub oldu - YENİLƏNİB + VİDEO

“Sumqayıt” 41 xalla turnir cədvəlinin yeddinci pilləsində yer alıb
“Aston Villa” tarixində ilk dəfə UEFA Avropa Liqasını qazanıb
21 May 00:52
Futbol

“Aston Villa” tarixində ilk dəfə UEFA Avropa Liqasını qazanıb - YENİLƏNİB + VİDEO

Komanda darmadağınla titulu əldə edir
Çempion “Sabah” mövsümü qələbə ilə başa vurdu
22 May 18:57
Futbol

Çempion “Sabah” mövsümü qələbə ilə başa vurdu - YENİLƏNİB + VİDEO

Qərb regionu təmsilçisi turnir cədvəlində 59 xalla üçüncü pillədə yer alıb
Misli Premyer Liqasında “Neftçi” səfərdə “Kəpəz”ə qalib gəlib - YENİLƏNİB + VİDEO
16:56
Azərbaycan futbolu

Misli Premyer Liqasında “Neftçi” səfərdə “Kəpəz”ə qalib gəlib - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura mayın 24-də yekun vurulacaq