Simeone Qvardiolanın dünyanın ən yaxşı məşqçisi olmasının səbəbini izah edib

“Atletiko Madrid”in baş məşqçisi Dieqo Simeone Xosep Qvardiolanın "Mançester Siti"dən ayrılması ilə bağlı şərh verib.
İdman.Biz bildirir ki, ispaniyalı məşqçi klubda 10 il işlədikdən sonra “şəhərlilər”dən ayrılacaq.
“Qvardiola haqqında, mətbuat konfransında [“Mançester Siti”dən ayrılmaqla bağlı] verdiyi açıqlama haqqında bir az oxudum. Dediyi sözlər mənə təsir etdi.
Qvardiola bunu çox yaxşı izah etdi: hər üç gündən bir ictimaiyyətin diqqətində olmaq, yarışmaq, oyunçularla ünsiyyət qurmaq, komandanı idarə etmək ehtiyacı - bütün bunlar heç vaxt dayanmayan və son matçdan sonra hər iki gündən bir yenidən başlayan qartopu effekti yaradır.
Pep inanılmaz iş görüb. Şübhəsiz ki, o, hazırda dünyanın ən yaxşı məşqçisidir. Təkmilləşmək qabiliyyətinə, qalib gəlmək qabiliyyətinə görə. "Bəli, onun ən yaxşı oyunçulardan ibarət komandası var, amma yenə də qalib gəlməlidir və bu asan deyil.
Lakin Qvardiola qalib gəlir. O, bunu dəfələrlə etdi, sonra yenidən başladı. Ona həyatda ən yaxşıları arzulayıram. O, uzun müddət meydanlardan kənarda qalacağını düşünmürəm. Əminəm ki, Qvardiolanın qayıtmasından bir neçə il sonra keçəcək, çünki o, futbol adamıdır”, - deyə “Mundo Deportivo” qəzeti Simeonenin sözlərini sitat gətirir.