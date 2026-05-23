23 May 2026
AZ

Simeone Qvardiolanın dünyanın ən yaxşı məşqçisi olmasının səbəbini izah edib

Dünya futbolu
Xəbərlər
23 May 2026 19:56
154
Simeone Qvardiolanın dünyanın ən yaxşı məşqçisi olmasının səbəbini izah edib

“Atletiko Madrid”in baş məşqçisi Dieqo Simeone Xosep Qvardiolanın "Mançester Siti"dən ayrılması ilə bağlı şərh verib.

İdman.Biz bildirir ki, ispaniyalı məşqçi klubda 10 il işlədikdən sonra “şəhərlilər”dən ayrılacaq.

“Qvardiola haqqında, mətbuat konfransında [“Mançester Siti”dən ayrılmaqla bağlı] verdiyi açıqlama haqqında bir az oxudum. Dediyi sözlər mənə təsir etdi.

Qvardiola bunu çox yaxşı izah etdi: hər üç gündən bir ictimaiyyətin diqqətində olmaq, yarışmaq, oyunçularla ünsiyyət qurmaq, komandanı idarə etmək ehtiyacı - bütün bunlar heç vaxt dayanmayan və son matçdan sonra hər iki gündən bir yenidən başlayan qartopu effekti yaradır.

Pep inanılmaz iş görüb. Şübhəsiz ki, o, hazırda dünyanın ən yaxşı məşqçisidir. Təkmilləşmək qabiliyyətinə, qalib gəlmək qabiliyyətinə görə. "Bəli, onun ən yaxşı oyunçulardan ibarət komandası var, amma yenə də qalib gəlməlidir və bu asan deyil.

Lakin Qvardiola qalib gəlir. O, bunu dəfələrlə etdi, sonra yenidən başladı. Ona həyatda ən yaxşıları arzulayıram. O, uzun müddət meydanlardan kənarda qalacağını düşünmürəm. Əminəm ki, Qvardiolanın qayıtmasından bir neçə il sonra keçəcək, çünki o, futbol adamıdır”, - deyə “Mundo Deportivo” qəzeti Simeonenin sözlərini sitat gətirir.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Acun Ilıcalının klubu İngiltərə Premyer Liqasına vəsiqə qazanıb
20:45
Dünya futbolu

Acun Ilıcalının klubu İngiltərə Premyer Liqasına vəsiqə qazanıb - VİDEO

Daha əvvəl “Koventri Siti” və “İpsviç Taun” birbaşa Premyer Liqaya yüksəlmişdilər
“Seltik” 43-cü dəfə Şotlandiya Kubokunu qazanıb
20:11
Dünya futbolu

“Seltik” 43-cü dəfə Şotlandiya Kubokunu qazanıb

Klub həmçinin 2025/26 mövsümündə Şotlandiya çempionu olub
Asensio Alabanın gedişindən sonra “Real”da 4 nömrəli formanı geyinmək istəyir
18:39
Dünya futbolu

Asensio Alabanın gedişindən sonra “Real”da 4 nömrəli formanı geyinmək istəyir

“Real Madrid” rəsmi saytında David Alabanın mövsümün sonunda klubdan ayrıldığını təsdiqləyib
İtaliya A Seriyasının ən yaxşıları müəyyənləşib
18:22
Futbol

İtaliya A Seriyasının ən yaxşıları müəyyənləşib

Siyahıda türkiyəli futbolçu da var
La Liqada “bürünc” və elitada qalacaq komandalar müəyyənləşəcək - İDMAN.BİZ-in İCMALI
17:36
Futbol

La Liqada “bürünc” və elitada qalacaq komandalar müəyyənləşəcək - İDMAN.BİZ-in İCMALI

İspaniya çempionatının son turunda bütün suallara aydınlıq gələcək
Lamin Yamal mövsümün ən yaxşı gənc futbolçusu seçilib
16:36
Futbol

Lamin Yamal mövsümün ən yaxşı gənc futbolçusu seçilib

Jurnalistlər “Barselona”nın vingerini ən güclü sayır

Ən çox oxunanlar

“Sumqayıt” mövsümün son matçında əzmkar mübarizəyə rəğmən, “Qarabağ”a məğlub oldu
22 May 21:25
Futbol

“Sumqayıt” mövsümün son matçında əzmkar mübarizəyə rəğmən, “Qarabağ”a məğlub oldu - YENİLƏNİB + VİDEO

“Sumqayıt” 41 xalla turnir cədvəlinin yeddinci pilləsində yer alıb
“Aston Villa” tarixində ilk dəfə UEFA Avropa Liqasını qazanıb
21 May 00:52
Futbol

“Aston Villa” tarixində ilk dəfə UEFA Avropa Liqasını qazanıb - YENİLƏNİB + VİDEO

Komanda darmadağınla titulu əldə edir
Çempion “Sabah” mövsümü qələbə ilə başa vurdu
22 May 18:57
Futbol

Çempion “Sabah” mövsümü qələbə ilə başa vurdu - YENİLƏNİB + VİDEO

Qərb regionu təmsilçisi turnir cədvəlində 59 xalla üçüncü pillədə yer alıb
Misli Premyer Liqasında “Neftçi” səfərdə “Kəpəz”ə qalib gəlib - YENİLƏNİB + VİDEO
16:56
Azərbaycan futbolu

Misli Premyer Liqasında “Neftçi” səfərdə “Kəpəz”ə qalib gəlib - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura mayın 24-də yekun vurulacaq