Asensio Alabanın gedişindən sonra “Real”da 4 nömrəli formanı geyinmək istəyir

“Real Madrid”in müdafiəçisi Raul Asensio mövsümün sonunda David Alabanın ayrılmasından sonra 4 nömrəli formanı götürmək istəyini bildirib.
Asensio qeyd edib ki, avstriyalı müdafiəçinin tərk edəcəyi 4 nömrəli formanı götürməkdən məmnun olacaq. Raul vurğulayıb ki, bu, “Real Madrid”in keçmiş müdafiəçisi və onun kumiri Serxio Ramos tərəfindən uzun müddət geyinilən ikonik bir formadır.
22 mayda “Real Madrid” rəsmi saytında 33 yaşlı müdafiəçi David Alabanın mövsümün sonunda klubdan ayrıldığını təsdiqləyib.
Asensio “Los Blancos” akademiyasının məzunudur. Ötən mövsüm müdafiəçi bütün yarışlarda 33 oyunda meydana çıxıb, iki qol vurub və bir məhsuldar ötürmə edib.