23 May 2026
Mourinyo “Mançester Yunayted”in oyunçusunu Karvahalın əvəzedicisi kimi görür

23 May 2026 05:13
“Real Madrid”ə təyin olunmağa yaxın olan məşqçi Joze Mourinyo, Daniel Karvahalın gedişindən sonra sağ cinah müdafiəçisi Trent Aleksandr-Arnoldun rəqabətə ehtiyacı olacağına inanır.

İdman.Biz bu barədə Sport.es-ə istinadən məlumat verir.

Mənbənin məlumatına görə, portuqaliyalı menecer bu iş üçün "Mançester Yunayted"in sağ cinah müdafiəçisi Dioqo Dalonu prioritet hesab edir. Mourinyo həmyerlisinin “Real Madrid”ə keçmək üçün bütün tələblərə cavab verdiyinə inanır. 27 yaşlı oyunçunun bazar dəyərinin 35 milyon avro olduğu bildirilir ki, bu da "Los Blancos"u qane edir.

Dalo bu mövsüm bütün turnirlərdə 36 oyunda meydana çıxıb, bir qol vurub və üç məhsuldar ötürmə edib. Onun klubla hazırkı müqaviləsi 2028-ci ilin yayına qədərdir. Transfermarkt portalında verilən məlumata görə, onun bazar dəyəri 30 milyon avrodur.

